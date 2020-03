Wipro : va co-développer avec SAP des solutions destinées aux secteurs du détail et de la mode

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un leader mondial des technologies de l'information, du conseil et des services de processus métier, a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec SAP SE (NYSE : SAP) un accord visant à co-développer et à commercialiser des solutions destinées aux secteurs du détail et de la mode.

L'objectif de cette entente est de développer conjointement de nouvelles solutions, qui aideront les entreprises de vente au détail et de mode à gérer efficacement les processus commerciaux et l'expérience client. L’entente couvrira une gamme de fonctionnalités allant de la confection à façon pour la mode au marchandisage en magasin, comme décrit ci-dessous :

Basée sur SAP S/4HANA® Cloud, la solution de gestion de la vente au détail permettra d’accélérer l'innovation et la transformation des activités. Elle traitera des processus de bout en bout tels que l'approvisionnement au paiement, les commandes en espèces, la chaîne logistique et le financement de base pour la vente au détail. Elle se concentrera sur les principaux domaines suivants : prix et promotions omnicanal, planification omnicanal de la marchandise et de l'assortiment, planification de l’offre et de la demande, et commerce en magasin.

Dans le cadre de la solution SAP S/4HANA conçue pour la mode et les activités verticales, une fonctionnalité de confection à façon pour la mode renforcera la planification et l'exécution de l’ensemble de la fabrication tout en répondant aux changements de dernière minute qui sont devenus une norme dans ce secteur.

Une offre cloud proposant une gestion en magasin intelligente contribuera à améliorer l'expérience client en augmentant la productivité des associés vendeurs grâce au perfectionnement et à l'automatisation des procédés de vente en magasin.

Ces solutions assureront une intégration transparente avec la plateforme SAP® Cloud et permettront aux clients de créer des extensions différenciées dans le cloud.

Achim Schneider, responsable mondial de l'unité commerciale SAP Retail a déclaré : « SAP Cloud for Retail est notre solution cloud stratégique, conçue pour prendre en charge la gestion des articles vendus au détail, la tarification omnicanale et les promotions. Ces fonctionnalités aideront les entreprises du détail et de la mode à saisir de nouvelles opportunités et à développer des modèles commerciaux ciblés dans un marché dynamique. Le secteur doit créer des solutions réactives, innovantes et intégrées pour s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché. »

Harish Dwarkanhalli, président des Cloud Enterprise Solutions chez Wipro Limited a ajouté: « Nos atouts en matière de solide expertise sectorielle, d’implémentations SAP S/4HANA, d'innovation grâce à des extensions parallèles, et de partenariat avec SAP placent Wipro dans une position unique pour offrir à ce secteur des solutions spécifiques. Cette initiative permettra à nos clients des secteurs de la vente au détail et de la mode d'atteindre des résultats commerciaux en tirant parti des solutions SAP S4/HANA. »

Toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prévisionnelles en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. L’emploi de mots tels qu’« anticiper », « penser », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », « devrait » et l’utilisation du futur ou du conditionnel et d’autres expressions similaires relatives à SAP ont pour objet d’identifier de telles déclarations prévisionnelles. SAP n’est aucunement obligée de mettre à jour ou de réviser publiquement lesdites déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats escomptés. Les facteurs susceptibles d’affecter les résultats financiers futurs de SAP sont discutés plus en détail dans les dossiers que dépose SAP auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), notamment le rapport annuel le plus récent de SAP sur le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui sont uniquement valides à la date à laquelle elles ont été faites.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans les présentes, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d’autres pays. Pour obtenir des informations complémentaires et découvrir les actualités sur l’image de marque, veuillez consulter le site https://www.sap.com/copyright.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports destinés aux actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200313005184/fr/