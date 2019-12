Wipro : annonce des services SOC avancés dans le cloud, optimisés par Microsoft Azure Sentinel

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), un leader mondial en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui le lancement de services avancés SOC (Security Operations Centre) dans le cloud utilisant Microsoft Azure Sentinel.

Dans le cadre de cette intégration, Wipro proposera des services SOC gérés dans le cloud avec des fonctionnalités intégrées d’intelligence artificielle (IA) et d’orchestration à des fins de détection rapide des menaces et de réponse également rapide à ces dernières, pour ses clients utilisant des environnements de cloud hybride. De plus, les fonctionnalités Wipro HOLMES™ basées sur l’IA seront utilisées pour mesurer les facteurs de risque par rapport aux normes de conformité. Outre un vaste bassin d’intervenants qualifiés et expérimentés en matière de cyber-incidents et de chasseurs de menaces, le service Security Intelligence de Wipro rassemblera les différenciateurs suivants :

Cadre de création de cas d’utilisation exclusif avec des bibliothèques de cas d’utilisation spécifiques à l’industrie Auto-évaluation périodique du service sur les sources d’événements, efficacité des cas d’utilisation ; mise en rapport de ces facettes avec la chaîne Lockheed Martin Kill et le cadre MITRE Modèle d’usine System Integration pour l’intégration rapide des sources d’événements et la création de cas d’utilisation Création de modèles de sécurité uniques pour automatiser les flux de travail et les processus, et tirer au mieux parti des fonctionnalités SOAR d’Azure Sentinel

Wipro est en train d’améliorer ses capacités de gestion des menaces en nuage sous la forme d’un SOC adaptatif, intelligent et nuagique natif pour les clients disposant d’un ou de plusieurs nuages. Ce partenariat se concentrera sur l’ensemble du portefeuille de sécurité cloud et aidera les clients de Wipro à accélérer leur transition vers le cloud, tout en tirant parti des avantages du cloud et en faisant des affaires en toute sécurité.

Raja Ukil, vice-président principal et responsable mondial des Services de cybersécurité et de gestion des risques chez Wipro Limited a déclaré : « Cette capacité SOC nuagique native est une solution unique qui servira de catalyseur pour la recherche, la détection et la résolution rapides et avancées des menaces, et la protection dans le cloud. Nous continuons à fournir des services de sécurité cloud avancés à nos clients, et ce partenariat avec Microsoft vient renforcer notre engagement à consolider nos offres de réponse aux menaces en nuage. »

« Nous voulons responsabiliser nos clients et leur fournir la meilleure technologie et les meilleurs outils qui soient pour les aider à sécuriser et à moderniser leurs environnements », a confié pour sa part Ann Johnson, vice-président du Groupe des solutions de cybersécurité chez Microsoft Corporation. « La cybersécurité est complexe mais elle n’a pas besoin d’être compliquée et l’intégration de Wipro aide les entreprises à démystifier la sécurité en nuage et à remédier aux risques de sécurité. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

