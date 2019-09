Wipro : est reconnue chef de file dans le rapport d'IDC MarketScape pour l'Expérience client dans les services publics, à travers le monde

Wipro Limited (NYSE : WIT) (BSE : 507685) (NSE : WIPRO), une société internationale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus métiers, a annoncé aujourd’hui sa position de « Leader » dans le rapport d’IDC MarketScape : Entreprise mondiale de services professionnels pour l’Évaluation des fournisseurs 2019 en matière d’expérience client dans les services publics (doc n° US42713318, juillet 2019).

Wipro a été récompensée pour ses forces clés, dont celle de fournir des mises en œuvre rapides en tant que service, des systèmes informatiques, pour les services publics, et des modèles de prestation de qualité de service rentables. L’étude a évalué les capacités de transformation de l’expérience client (Customer Experience, CX) et numériques, dans les services publics, de 15 prestataires de services, et les a recensées en fonction des stratégies, des capacités et des paramètres liés à leur impact sur le marché.

Faits marquants :

Le rapport note le programme interne de Wipro destiné à traiter de façon exhaustive les défis auxquels sont confrontés les services publics. Des employés sélectionnés sont affectés à l’une des six « tribus de domaine » : services clientèle, opérations de réseau, nouveaux services d’énergie, commerce de produits énergétiques et gestion du risque (Energy trading and risk management, ETRM), services d’entreprise, et nouvelle informatique ; et sont formés sur sept « chapitres de technologie » numériques.

Wipro a été à l’avant-garde des mises en œuvre rapides en tant que service, des systèmes informatiques pour les services publics. Elle profitera donc très largement de la tendance vers des déploiements souples, qui font partie intégrante de ses capacités d’exécution de projet.

Afin de faire baisser les coûts de service des détaillants d’énergie, la solution « Calls-to-clicks » de Wipro regroupe les capacités destinées à une interaction et une adoption personnalisées des canaux numériques.

Roberta Bigliani, vice-présidente d’IDC Energy Insights, a déclaré, « Dans le monde entier, les services publics de premier plan reconçoivent leurs stratégies CX et leurs modèles de fonctionnement, autour d’un paradigme souple pour prendre en charge une innovation commerciale rapide et une amélioration continue en matière de CX. Le travail de Wipro avec ses clients au cours des dernières années sur des transformations de CX complexes à grande échelle a permis d’augmenter ses qualifications en tant que partenaire d’exécution et d’innovation dans cet espace. »

N.S. Bala, président et directeur mondial pour l’énergie, les ressources naturelles, les services publics et la construction, chez Wipro Limited, a déclaré, « Le secteur des services publics est à un tournant, étant donné l’innovation qui est en cours dans cet espace. Chez Wipro, nous réunissons des capacités de conception et de conseil stratégiques, des mises en œuvre à grande échelle, et une transformation de CX pour aider nos clients à se différencier dans un environnement perturbateur et concurrentiel. Nous sommes ravis d’avoir été reconnus en tant que Chef de file, dans le rapport d’IDC MarketScape pour l’Expérience client dans les services publics, au niveau mondial. Nous estimons que cette reconnaissance souligne nos capacités à gérer des projets de transformation complexes. Nous restons fermement engagés à offrir une expérience utilisateur véritablement numérique et améliorée, au bénéfice des consommateurs de nos propres clients des services publics. »

Veuillez cliquer ici pour afficher un extrait du rapport.

À propos d’IDC MarketScape

Le modèle d’évaluation des fournisseurs, d’IDC MarketScape est destiné à donner un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l’information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, qui produit une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, capacités et stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Wipro Limited

