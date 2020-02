Wipro : remporte un accord informatique stratégique pluriannuel avec Marelli

Le partenariat permettra de consolider et de soutenir les services informatiques de Marelli au niveau mondial

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l’information, le conseil et les services de processus d’affaires, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord informatique stratégique pluriannuel avec Marelli.

Ce partenariat aidera Marelli à standardiser, simplifier et améliorer ses services informatiques au niveau mondial, ainsi qu’à consolider plusieurs de ses fournisseurs actuels qui offrent aux utilisateurs finaux des services de gestion des applications et de maintenance des lieux de travail. Marelli est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie automobile de niveau 1.

Dans le cadre de ce partenariat, Wipro aidera Marelli en tirant parti de son modèle mondial de prestation de services et de son expertise dans le domaine automobile grâce à l'hyper-automatisation déployée sur la plateforme HOLMES™ de Wipro.

Dario Castello, vice-président principal et chef de l’information chez Marelli, a déclaré : « Nous sommes en train de consolider et de développer nos services informatiques au niveau mondial. Cette consolidation et cette normalisation constitueront un pilier important de l’intégration au sein de l’entreprise. La technologie va servir de catalyseur clé pour améliorer l’efficacité opérationnelle et générer des synergies à travers le monde. Nous avons trouvé en Wipro le bon partenaire pour l’avenir et pour nous permettre d'atteindre cet objectif. »

Vinay Firake, vice-président principal de l’unité commerciale de fabrication chez Wipro Limited, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés en tant que partenaire stratégique de Marelli et nous nous réjouissons de les aider à relever leurs défis. Nos solides capacités, soutenues par une vaste expérience mondiale et notre collaboration avec certains des plus grands fournisseurs automobiles du monde, vont nous permettre de mener à bien cet engagement de grande valeur pour Marelli. Ce partenariat confirme la valeur que nous apportons à l’industrie automobile et témoigne de notre empreinte croissante en Italie et au Japon, qui représentent des marchés stratégiques pour nous. »

Remarque : L’accord a été mentionné dans le communiqué de presse de Wipro Limited, publié le 14 janvier 2020, relatif au trimestre clos le 31 décembre 2019 (T3 de l’exercice 2019-2020), avec une description de Marelli, mais sans nommer la société.

À propos de Marelli

MARELLI est l’un des plus importants fournisseurs mondiaux indépendants du secteur automobile. Avec une solide et reconnue expérience en matière d’innovation et d'excellence manufacturière (avec Monozukuri), notre mission est de transformer l’avenir de la mobilité en travaillant avec des clients et des partenaires pour créer un monde plus sûr, plus vert et mieux connecté. Employant quelque 62 000 personnes à travers le monde, MARELLI gère 170 sites et centres de R&D à travers l’Asie, les Amériques, l’Europe et l’Afrique, lesquels ont généré des revenus de 14,6 milliards EUR (1 825 milliards JPY) en 2018.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

