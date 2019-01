Wirecard : Fin prochaine de la phase de distribution ? 09/01/2019 | 09:41 achat En cours

Cours d'entrée : 139.65€ | Objectif : 190€ | Stop : 125€ | Potentiel : 36.05% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Wirecard et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 190 €. Graphique WIRECARD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 46.83 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Paiements et transactions Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. WIRECARD 3.88% 19 186 FISERV -0.57% 29 116 FLEETCOR TECHNOLOGIES 0.93% 22 854 GLOBAL PAYMENTS 4.40% 16 597 FIRST DATA CORP 3.02% 16 127 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPO.. 9.61% 8 808 WESTERN UNION 0.06% 7 545 CIELO 10.35% 7 367 PAGSEGURO DIGITAL LTD 15.59% 6 936 WEX INC 7.50% 6 236 EURONET WORLDWIDE, INC. 0.91% 5 232

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2018 2 050 M EBIT 2018 465 M Résultat net 2018 361 M Trésorerie 2018 688 M Rendement 2018 0,16% PER 2018 46,83 PER 2019 33,72 VE / CA 2018 7,83x VE / CA 2019 5,93x Capitalisation 16 742 M Prochain événement sur WIRECARD 04/04/19 Année 2018 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 204 € Ecart / Objectif Moyen 48% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Markus Braun Chief Executive & Technology Officer Wulf Matthias Chairman-Supervisory Board Jan Marsalek Chief Operating Officer Alexander von Knoop Chief Financial Officer Alfons W. Henseler Deputy Chairman-Supervisory Board