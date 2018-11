Wirecard : Invest Securities passe à l'achat

21/11/2018 | 11:26

Pour Invest Securities, le bureau d'études parisien, trop c'est trop : de 'neutre', leur conseil sur la 'fintech' allemande Wirecard, qui a perdu le quart de sa valeur en un mois, a été relevé à l'achat. L'objectif de cours est ajusté de 165 à 165 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 25%.



Selon les spécialistes, la baisse récente du titre constitue 'un derating à mettre à profit'. 'Par rapport à son plus haut atteint début octobre (192,5 euros), le titre abandonne 33%, alors même que la société a dévoilé durant la période des objectifs 2025 ambitieux, un T3 solide (...) et une première 'guidance' 2019 sans surprise majeure (...)', peut-on lire dans une note.



Bref, 'le derating nous semble excessif pour une société qui devrait voir sa croissance organique accélérer dès 2019', indique Invest Securities.









