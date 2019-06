Wirecard : Invest Securities réitère son opinion

03/06/2019 | 09:23

Invest Securities estime qu'après les violentes attaques du FT qui ont nourri la suspicion, Wirecard est une cible sur laquelle il est facile de s'acharner.



' L'article du Handelsblatt surfe sur cette vague, en remontant une affaire de fraude datant de 2016 dans laquelle Wirecard est mis en cause indirectement mais qui est finalement le centre des critiques ' souligne le bureau d'analyses.



' Au vu du communiqué publié par la société, il est difficile de reprocher quelque chose à Wirecard, notamment en termes de procédure interne. C'est donc uniquement un problème d'image, un élément qui n'est pas nouveau et qui est intégré dans notre approche de valorisation par un bêta de 1,4x ' rajoute Invest Securities.



Invest Securities réitère son opinion Achat sur la valeur et son objectif de 180 E.



