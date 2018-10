La valeur du jour en Europe - WIRECARD : objectifs 2025 appréciés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Entré fin septembre au Dax 30 en remplacement de Commerzbank, Wirecard (+4,24% à 173,25 euros) domine facilement le palmarès des hausses grâce à la présentation d’objectifs 2025 ambitieux. Ils viennent remplacer des objectifs 2020 que le groupe technologique spécialisé dans les paiements a relevé à plusieurs reprises. Wirecard prévoit d’atteindre au moins 3,3 milliards d’euros d’Ebitda en 2025 contre un objectif de 530 à 560 millions d’euros en 2018 et 412,6 millions d’euros en 2017.L'Ebitda devrait ainsi croitre de 28,5% par an d'ici 2025, une croissance supérieure à celle anticipée par le consensus d'ici 2022 : 26%.Le groupe allemand cible par ailleurs des revenus de plus de 10 milliards en 2025 et d'au moins 3 milliards en 2020, à comparer avec 1,49 milliard d'euros, l'année dernière.Si aussi bien l'Ebitda que les revenus devraient fortement progresser, les analyses soulignent que le levier sur la marge est limité. Le groupe vise une marge d'Ebitda de 33% en 2025, à comparer avec un objectif de 32,5% en moyenne pour 2020.Pour atteindre ces objectifs, Wirecard bénéficie d'une tendance lourde, celle du boom des paiements électroniques. Le groupe a rappelé qu'entre 80% et 85% des transactions étaient encore réalisées en numéraire contre 15% à 20% via des moyens de paiement électronique. L'entreprise technologique allemande ajoute que seulement 8% à 10% des transactions électroniques sont entièrement numérisées.Les volumes de transaction traités par la société devraient ainsi passer de seulement 91 milliards d'euros en 2017, à au moins 215 milliards en 2020 et à plus de 710 milliards en 2025.Au-delà de cette évolution du paiement dans le monde, Wirecard a identifié deux moteurs clés de sa croissance : la convergence du paiement en ligne et dans les magasins, l'augmentation des services ajoutés offerts aux marchands.