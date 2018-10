Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wirecard prévoit d’atteindre au moins 3,3 milliards d’euros d’Ebitda en 2025 contre un objectif de 530 à 560 millions d’euros en 2018 et 412,6 millions d’euros en 2017. Le groupe technologique spécialisé dans les paiements vise également des revenus d’au moins 3 milliards en 2020 et de plus de 10 milliards en 2025, à comparer avec 1,49 milliard d’euros, l’année dernière. L’atteinte de ces objectifs sera permise par une progression des volumes de transaction, à au moins 215 milliards en 2020 et à plus de 710 milliards en 2025. Ils s’élevaient à seulement 91 milliards d’euros en 2017.Wirecard a souligné qu'il disposait d'un marché potentiel énorme, entre 80% et 85% des transactions étant encore réalisées en numéraire contre 15% à 20% via des moyens de paiement électronique. L'entreprise technologique allemande ajoute que seulement 8% à 10% des transactions électroniques sont entièrement numérisées.