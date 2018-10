Wirecard : CA en hausse de 35% au 3e trimestre

30/10/2018 | 10:30

Wirecard, le spécialiste allemand du traitement des paiements électroniques qui a récemment rejoint l'indice DAX 30, est resté très dynamique au 3e trimestre.



Selon des données préliminaires publiées ce matin, le CA des neuf premiers mois de l'année à décollé de 42% à 1,45 milliard d'euros, dont + 35% au 3e trimestre (T3).



L'EBITDA des trois premiers trimestres a pratiquement suivi le mouvement : + 38% à 395,5 millions d'euros, avec + 36% au T3.



La direction de Wirecard s'attend à un 'robuste' quatrième trimestre et confirme viser un EBITDA annuel compris entre 530 et 560 millions d'euros.









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.