Wirecard : prend 5% sur des prévisions optimistes

09/10/2018 | 11:47

En hausse de près de 5%, l'action Wirecard tenait - et de loin - la tête des plus fortes hausses de l'indice DAX 30 à Francfort. Lors d'une journée investisseurs organisée à Londres, le spécialiste du traitement des paiements électroniques, toujours très dynamique, a formulé des prévisions à moyen terme résolument optimistes.



Pour rappel, au 1er semestre, le CA de Wirecard avait décollé de 45,8% à près de 900 millions d'euros, l'EBITDA prenant 39% à 245,4 millions. Sur l'ensemble de 2018, la direction vise un EBITDA de 530 à 560 millions d'euros. En 2020, le CA devrait dépasser trois milliards d'euros, pour un EBITDA de l'ordre d'un milliard. Ces 'anciennes' prévisions ont été confirmées à l'occasion.



Et ce n'est pas fini : la direction mise toujours sur 'la transition mondiale vers la digitalisation des transactions, le paiement mobile et l'e-commerce', indique-t-elle, en dotant Wirecard de prévisions à plus long terme : à horizon 2025, le groupe vise un CA d'au moins dix milliards d'euros, et un EBITDA minimal de 3,3 milliards.





