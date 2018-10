Wirecard : Invest Securities n'est plus à 'vente'

15/10/2018 | 10:58

Invest Securities relève son opinion sur Wirecard de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 145 à 162 euros, suite à la présentation par le groupe allemand de solutions de paiement d'objectifs 2025 ambitieux, à l'occasion de sa journée investisseurs.



'Si nous avons du mal à intégrer complètement ce scénario, notamment l'hypothèse d'absence de pression sur les taux de commission, ce plan a le mérite de fixer un cadre et le track record du management lui donne du crédit', estime l'analyste.



Le bureau d'études intègre donc pour 50% la valorisation obtenue en cas d'atteinte des guidances 2025. Il met aussi en avant un momentum court terme positif et un recul du titre de -16% depuis sa dégradation.



