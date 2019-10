Wirecard : Invest Securities relève sa cible

09/10/2019 | 09:41

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Wirecard, avec un objectif de cours porté de 194 à 208 euros, au lendemain de la présentation par le groupe allemand de solutions de paiement d'une Vision 2025 jugée 'très ambitieuse mais crédible'.



'Il est rare de voir une société relever ses objectifs de +20% et son titre reculer de -5%. Cela ne peut être expliqué qu'à travers une défiance envers la crédibilité du management suite aux attaques du FT que nous ne partageons pas', estime l'analyste.



Selon lui, les trois principaux leviers de croissance sont convaincants, alors même que le management s'est semble-t-il laissé des marges de manoeuvre sur la rentabilité notamment. 'Ce très fort potentiel de croissance est aujourd'hui très faiblement valorisé' poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.