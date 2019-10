Wirecard : Oddo BHF optimiste avant l'Innovation Day

02/10/2019 | 10:18

En prévision de la journée investisseurs que le spécialiste allemand des paiements dématérialisés Wirecard organisera le 8 octobre à New York, Oddo BHF a confirmé son conseil d'achat sur le dossier. Tout en relevant, 'suite à la mise à jour de la prime de risque', de 230 à 240 euros son objectif de cours. Soit un potentiel de hausse de plus des deux tiers pour ce titre jugé 'toujours en retard'.



Pour la première fois, l'événement ('Innovation & Capital Markets Day') se tiendra à New York, 'sur les terres du 'fan club' d'Adyen (concurrent néerlandais de Wirecard, ndlr) dans un effort de communication. Le management au complet sera là et nous attendons aussi le témoignage d'un partenaire clé (Softbank, UnionPay, Aldi ?)', suppute Oddo BHF.



A l'occasion, Wirecard devrait relever ses prévisions à horizon 2025 'pour y intégrer les conséquences positives du partenariat avec Softbank', anticipe Oddo BHF. Un relèvement des objectifs de 2019 n'est pas exclu non plus. Ce qui serait, le cas échéant, le troisième de l'année.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

