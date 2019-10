Wirecard : Oddo confirme son conseil et l'objectif

10/10/2019 | 10:11

Le groupe a relevé sa guidance pour 2025 comme prévu, mais ce relèvement est largement au-dessus des attentes d'Oddo. Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion Achat et son objectif de cours de 240 E.



Wirecard a déclaré viser désormais des revenus de plus de 12 milliards d'euros et un EBITDA de plus de 3,8 milliards à horizon 2025, au lieu de plus de 10 milliards et 3,3 milliards en estimations précédentes.



Oddo estime que cette croissance est nourrie par la transformation du cash en électronique, l'omnicanal, les services à valeur ajoutée et les marchands à fort volume



' Le titre est toujours en retard sur sa croissance bénéficiaire. Wirecard est le titre le moins cher de l'industrie pour ce type de croissance et cette visibilité ' rajoute le bureau d'analyses.



