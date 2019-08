Wirecard : reste peu valorisée, selon Oddo BHF

07/08/2019 | 11:29

Le bureau d'études Oddo BHF salue les comptes semestriels 'robustes' présentés par le spécialiste allemand des paiements dématérialisés Wirecard. Le conseil d'achat sur la valeur est confirmé, de même que l'objectif de cours de 230 euros augurant d'un potentiel de hausse de plus de 50%.



La note de recherche souligne que ces comptes ont dépassé les attentes (pour ce qui est des ventes et du bénéfice par action) et que Wirecard s'est encore trouvé de nouveaux clients. La croissance des ventes et des résultats devrait donc rester très forte, d'autant que la direction a relevé ses prévisions pour cette année et 2020.



Malgré ces éléments très positifs, termine Oddo BHF, 'l'action (Wirecard) est relativement la moins chère de son secteur'.





