WIRECARD dépose le bilan et les vendeurs à découvert ramassent la mise

Une semaine après l’annonce d’un trou de 1,9 milliard d’euros dans ses comptes, Wirecard a fait une demande d'ouverture de procédure de faillite en raison d'une insolvabilité imminente et de son surendettement. Selon Reuters, citant une source proche d’un créancier, le spécialiste des paiements électronique affichait une dette de 3,5 milliards d’euros, dont l’essentiel ne devrait jamais être remboursé.L'ancien patron, Markus Braun est soupçonné d'avoir gonflé le bilan et les ventes en effectuant de fausses transactions avec des tiers afin de rendre la société plus attrayante pour les investisseurs et les clients.Le groupe a précisé que Wirecard Bank AG ne faisait pas partie de la procédure d'insolvabilité de Wirecard AG. L'Autorité fédérale de supervision financière a par ailleurs déjà désigné un représentant spécial pour Wirecard Bank AG. A l'avenir, les paiements de la banque se dérouleront exclusivement au sein de la banque et non plus au niveau du groupe.Suspendu en matinée avant ce nouveau développement, le titre Wirecard s'affaisse de 70,74% à 3,59 euros, portant ses pertes en 7 jours à 96%.Si ces derniers jours ont été particulièrement coûteux pour les actionnaires du groupe technologique et la réputation de la place financière allemande, d'autres acteurs du marché profitent de sa déconfiture.Ortex Equity Analytics précise que les positions courtes avant le début de la crise représentaient une valeur de 1,6 milliard d'euros et seulement 12,5% d'entre elles ont été fermées la semaine dernière. Les positions courtes encore en place représentent 16,8 millions d'actions, sachant que le titre cotait 103,60 euros mercredi de la semaine dernière et 25,65 euros vendredi soir.Logiquement, ses concurrents sont recherchés car ils récupéreront ses clients. Worldline et Adyen figurent parmi les plus fortes hausses de leurs indices respectifs, +4,74% à 72,88 euros et +1,11% à 1 277 euros. Selon Citi, Worldline pourrait être un concurrent viable pour les paiements traités par Wirecard pour les biens numériques et les voyages.Selon les règles de la Bourse de Francfort, Wirecard devrait rester au sein du DAX 30 jusqu'à sa prochaine mise à jour début septembre. Récemment, Symrise et Deutsche Wohnen faisaient partie des candidats potentiels pour remplacer dans l'indice le groupe technologique.