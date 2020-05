Wirecard AG : Ebitda en hausse de 26% au 1er trimestre

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) du premier trimestre a atteint 199,2 M€, contre 158 M€ un an avant. Les paiements en ligne provenant des transactions des consommateurs ont partiellement compensé la baisse des activités liées aux compagnies aériennes et aux voyages. Le chiffre d'affaires a augmenté de 24% pour atteindre 700,2 M€.

Wirecard est confrontée à des allégations d'irrégularités comptables et de violations des règles de transparence, qu'elle nie. Une enquête du régulateur allemand BaFin est en cours. Wirecard a réitéré ses prévisions de réaliser un bénéfice de base de 1 à 1,12 Md€ cette année.