Wirecard AG : KPMG rassure, en attendant la suite de l'audit

L'audit réalisé par KPMG n'a pas trouvé d'éléments importants dans les activités du groupe en Inde et à Singapour, qui faisaient l'objet d'interrogations après des révélations du Financial Times. Rien en tout cas qui nécessite des reprises comptables sur la période 2016 à 2018, souligne DZ Bank. Les investigations sur les tierce-parties devraient continuer jusqu'au 22 avril au plus tard. Seul élément négatif, Wirecard décale la publication de son document annuel pour attendre l'issue de ces travaux. Le marché ne lui en tient pas rigueur.

UBS reste neutre avec un objectif à 136 EUR. DZ Bank reste acheteur en visant 168 EUR.