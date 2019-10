Wirecard AG : le Financial Times coule à nouveau le titre

Le Financial Times persiste et signe sur Wirecard. Le quotidien britannique n'avait pas dit son dernier mot sur le dossier. Dans une enquête publiée ce matin juste avant l'ouverture du marché, il brocarde à nouveau le groupe allemand en titrant "Les pratiques comptables suspectes de Wirecard dévoilées". Le chapeau introductif ajoute que "des documents internes à l'entreprise de paiements montrent une action concertée pour gonfler frauduleusement les revenus et les bénéfices".

Le titre sombre de 18% à 114,95 EUR en début de matinée à la Bourse de Francfort.

Les documents cités par le FT comprennent des fichiers et des échanges de mails entre hauts dirigeants de l'équipe finances, qui pointent vers des pratiques frauduleuses concernant les filiales à Dubaï et en Irlande, voire destinées à "potentiellement tromper EY", le commissaire aux comptes de la société. "La décision de publier ces documents fait suite aux attaques répétées de Wirecard laissant penser que le FT s'appuie sur de faux éléments et que son journaliste est corrompu et indigne de confiance", ajoute la publication, qui met à disposition un ZIP contenant les documents qui ont servi de base à l'enquête et qui propose leur analyse via le blog maison, Alphaville (pour les anglophones).