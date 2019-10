Wirecard AG : les objectifs 2025 sont révisés en hausse

Dans six ans, Wirecard devrait réaliser, au sortir de l'exercice 2025, un chiffre d'affaires de plus de 12 Mds€ et un Ebitda de plus de 3,8 Mds€. Jusqu'à présent, le groupe misait respectivement sur "plus de 10 Mds€" et "plus de 3,3 Mds€". Le groupe d'Aschheim a organisé une grande rencontre avec les investisseurs pour présenter ses ambitions. Elle débutera à 16h00 heure d'Europe centrale à New York ce 8 octobre. En préambule, Wirecard a aussi indiqué que son volume d'affaires 2025 avoisinera 810 Mds€, alors qu'il n'envisageait que 710 Mds€ jusqu'ici.

Avant la publication, les analystes avaient un biais positif (Source Zonebourse avec S&P)

La direction estime en effet que ses contrats avec les grandes entreprises vont exploser et apporter d'importants flux additionnels, qui viendront s'ajouter à ses marchés traditionnels, les petites et moyennes structures. Elle compte aussi sur l'adjonction de nouveaux services financiers et de données pour gonfler ses revenus, ainsi que sur son expansion mondiale.

Le titre est attendu en hausse de plus de 2% à l'ouverture, selon les indicateurs disponibles autour de 8h30.