Wirecard : La valeur du jour en Europe - WIRECARD confie une mission d'audit à KPMG, le titre bondit

Wirecard AG est fidèle à sa réputation de la valeur volatile. Après une semaine dernière difficile, en particulier mardi, à la suite d’un nouvel article du Financial Times sur ses pratiques comptables, le groupe technologique allemand spécialisé dans les paiements débute la semaine en tête du Dax 30. L’action Wirecard AG bondit de 7,52% à 120,05 euros, limitant son repli en 2019 à un peu moins de 10%.Les investisseurs saluent la décision du Directoire et du Conseil de surveillance de Wirecard AG de confier à KPMG la mission d'effectuer un audit indépendant supplémentaire afin de clarifier de manière complète et indépendante toutes les accusations portées par le journal britannique "Financial Times".Dans un article du début de semaine dernière, le quotidien évoquait un effort concerté pour gonfler frauduleusement les ventes et les profits du groupe technologique allemand spécialisé dans les paiements.Wirecard avait rejeté catégoriquement ces allégations d'irrégularités. " L'article publié aujourd'hui par le Financial Times est une compilation d'un certain nombre d'allégations fausses et trompeuses, que Dan McCrum avait déjà soulevées dans une série d'articles diffamatoires, et qui ont déjà été entièrement réfutées auparavant ", souligne la société.La vérification commencera immédiatement. KPMG n'a d'obligation qu'envers le Conseil de surveillance et présentera le rapport d'audit en temps utile. KPMG aura un accès illimité à toutes les informations à tous les niveaux du groupe.Markus Braun, directeur général de Wirecard AG, a déclaré : "Je suis convaincu que cet audit indépendant renforcera la confiance dans notre entreprise prospère et en forte croissance".