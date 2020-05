Wirecard : la publication des résultats 2019 encore reportée

"En ce qui concerne les parties achevées des procédures d'audit, Wirecard n'a encore été informée d'aucune constatation importante", tente de rassurer l'entreprise. La publication est désormais prévue pour le 18 juin, a déclaré Wirecard car "la société attend une opinion d'audit sans réserve". La publication aurait initialement dû avoir lieu le 8 avril, mais elle a été reportée à plusieurs reprises car les enquêtes sur les irrégularités comptables présumées, que la société a niées, traînaient en longueur.

L'assemblée générale annuelle a été reportée au 26 août, a ajouté Wirecard. Au début de ce mois, la société a annoncé un remaniement du conseil d'administration et nommé un nouveau responsable de la conformité, quelques jours après que le fonds spéculatif TCI ait demandé la destitution du directeur général Markus Braun. Dans le but d'apaiser les investisseurs, Wirecard avait engagé KPMG pour effectuer un audit indépendant, mais le cabinet comptable a déclaré qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour réfuter les allégations du Financial Times.

La BaFin, l'organisme allemand de surveillance des marchés financiers, enquête pour savoir si la société a dissimulé des informations avant que KPMG ne publie son rapport. Les actions de Wirecard ont perdu 36% depuis la publication de l'audit de KPMG le 28 avril.