Wirecard : optimiste pour la fin de l'année ainsi que 2020

Données financières (EUR) CA 2019 2 682 M EBIT 2019 658 M Résultat net 2019 526 M Trésorerie 2019 1 285 M Rendement 2019 0,21% PER 2019 28,8x PER 2020 21,4x VE / CA2019 5,16x VE / CA2020 3,88x Capitalisation 15 137 M Graphique WIRECARD AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique WIRECARD AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 193,65 € Dernier Cours de Cloture 122,50 € Ecart / Objectif Haut 121% Ecart / Objectif Moyen 58,1% Ecart / Objectif Bas -2,04% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Markus Braun Chief Executive Officer & Chief Technology Officer Wulf Matthias Chairman-Supervisory Board Jan Marsalek Chief Operating Officer Alexander von Knoop Chief Financial Officer Stefan Klestil Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) WIRECARD AG -7.76% 16 755 FISERV INC. 41.52% 70 687 GLOBAL PAYMENTS INC. 64.13% 50 050 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 57.08% 25 254 PAGSEGURO DIGITAL LTD. 90.66% 11 196 WESTERN UNION 55.39% 11 114