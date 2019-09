Wirecard : pénalisé par une analyse négative

25/09/2019 | 17:14

Le titre est en repli de 2% à la Bourse de Francfort pénalisé par l'analyse d'UBS. Il a gagné près de 50% ces six derniers mois. UBS a renoncé à son conseil d'achat ce matin et se montre désormais 'neutre' sur le dossier. L'objectif de cours est ajusté de 160 à 151 euros.



D'un point de vue fondamental, les indicateurs clés de performances relatives à la croissance organique commencent à ralentir, indique la note de recherche. De ce fait, les prévisions que la direction du spécialiste allemands des paiements dématérialisés a formulé pour 2020 ont moins de chances d'être dépassées, argumente une note.



UBS se demande aussi ce que Wirecard va faire des centaines de millions d'euros que le groupe va incessamment lever auprès du géant japonais SoftBank via l'émission d'obligations convertibles. Peut-être des rachats de titres pour compenser la dilution découlant à terme de l'opération, et/ou des acquisitions pour compenser le ralentissement de la croissance, supputent les analystes.



