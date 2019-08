Wirecard : relève ses prévisions pour 2019 et 2020

07/08/2019 | 09:17

CA consolidé en hausse de 36,7% à 1,2 milliard d'euros, dont + 37,4% au 2ème trimestre ; EBITDA de 342,1 millions (+ 35,8%) et bénéfice après impôts de 157,6 millions (+ 50,7%) : Wirecard, le spécialiste allemand des paiements électroniques, a de nouveau signé une solide performance au 1er semestre.



Le cash flow libre est d'ailleurs passé de 161,4 à près de 240 millions d'euros sur la période.



Enfin, Wirecard a de nouveau relevé ses prévisions : l'EBITDA de 2019 ne s'annonce plus entre 760 et 810 millions, mais de 765 et 815 millions. Idem pour les projections à horizon 2020 : le CA attendu est relevé de plus de 3 milliards à plus de 3,2 milliards, pour un EBITDA prévisionnel porté de plus de 215 à plus de 230 millions.





