Wirecard : relèvement d'objectifs pour 2025

08/10/2019 | 09:38

Avant sa journée investisseurs prévue ce jour à New York, Wirecard déclare viser désormais des revenus de plus de 12 milliards d'euros et un EBITDA de plus de 3,8 milliards à horizon 2025, au lieu de plus de 10 milliards et 3,3 milliards en estimations précédentes.



'Des moteurs de croissance organique forts et en accélération, ainsi que des partenariats puissants tels que SoftBank, ont conduit la direction à relever ses chiffres clés ciblés pour 2025', explique le fournisseur de solutions de paiement.



Le groupe allemand anticipe ainsi un volume de transactions de plus de 810 milliards d'euros en 2025, en hausse par rapport à 710 milliards. Wirecard estime en outre que sa conversion de free cash-flow devrait se maintenir au-dessus de 65%.



