Wirecard : salué pour l'annonce d'un audit indépendant

Wirecard grimpe de 6,3% à Francfort, après la décision du fournisseur allemand de solutions de paiement, de confier à KPMG une mission d'audit pour 'clarifier pleinement et indépendamment l'ensemble des accusations lancées par le Financial Times'.



Cet audit indépendant démarre immédiatement, étant précisé que KPMG disposera d'un accès illimité à toutes les informations à chaque niveaux du groupe. Le cabinet n'est obligé que devant le conseil de surveillance, mais le rapport d'audit sera rendu public.



La semaine dernière, Wirecard a rejeté 'catégoriquement' des informations du FT faisant état de possibles irrégularités comptables au sein du groupe, évoquant des 'allégations fausses et trompeuses' et qualifiant de 'diffamatoires' ses précédents articles sur ce sujet.



