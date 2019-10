Wisdom Education International Holdings Company Limited : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité

Données financières (CNY) CA 2019 1 707 M EBIT 2019 513 M Résultat net 2019 413 M Dette 2019 1 050 M Rendement 2019 2,90% PER 2019 15,0x PER 2020 12,1x VE / CA2019 4,25x VE / CA2020 3,69x Capitalisation 6 203 M Prochain événement sur WISDOM EDUCATION INTERNATI 06/11/19 Credit Suisse China Investment Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 4,59 CNY Dernier Cours de Cloture 3,03 CNY Ecart / Objectif Haut 104% Ecart / Objectif Moyen 51,3% Ecart / Objectif Bas 10,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Su Wen Li Chief Executive Officer & Executive Director Xue Bin Liu Chairman Jiu Chang Li Chief Operating Officer & Executive Director Cheuk Him Ng Chief Financial Officer Kai Lit Sun Independent Non-Executive Director