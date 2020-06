Forums > Forum WISDOMTREE ETC SUR BLOOMBE

Fil d'actualité Discussions WISDOMTREE ETC SUR BLOOMBE Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue acheté le gaz, achetez !









Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue a aimé ce message- Il y a 9 ans boule91 a aimé ce message- Il y a 9 ans BelgInvest

0.23 à franchiret continuer vers 0.26 Rebond ? Rebond sur maman 50 ? Alors Ludo que raconte ta boule ? T'es toujours dessus ? Bonne nuit 24

2

BelgInvest et deretour boule91 vinosoft trypot hannibal41 5 autres membres participent à cette discussion BelgInvest - bof ! j'attends un retour au dessus de 0,42 ou sur les plus bas pour me replacer ! BelgInvest - retour sur les plus bas !! on attend la bonne opportunité !! Comme l'autre fois pour un potentiel de 30 % BelgInvest - début du redémarrage a suivre ! pour un retour vers la M20 ! 1 rominet - Rebond sur support de.......zéro ! Ouaip je taquine ..... deretour - Mais que lui arrive-t-il ?? J'ai tout écrit Dois- je me dire pour me rassurer que ce Tracker a été

conseillé à l'achat par le JDF ???





bjrs à tous boule91 - 0.28 à 0.297 en 1 éclair !!!!!!!!!!! BelgInvest - on est passé ! au dessus de la M20 ! va-t-on refaire un retour vers 0,4 ??



je me déciderai demain !! rominet - But refusé... Transversale sur maman 20,



On attend la reprise de volée demain ?



A+ Ludo vinosoft - l'état des réserves mondiales en hausse-découverte constante, notamment en russie et en algérie ne favorise pas la speculation, ce qui rebute les HF de s'y aventurer et de lancer le marché pour le moment BelgInvest - pire ! graphiquement c'est une étoile du soir !



Il sera donc très difficile de repasser au dessus !!!!



Retour vers les plus bas ! ( on y était pas déjà ????) trypot - Up rominet - ...and down ? En ce moment pas de quoi parier sur un rebond, isn't it Ludo ? hannibal41 - Les réserves de GAZ de plusieurs pays de l'UE sont... basses . Comme chaque année à la sortie du mois d'avril les réserves de gaz de la France sont épuisées .Vous m'avez compris la France à 6 mois pour reconstituer ses stocks de gaz . Je ne doute pas que cela aura une incidence sur les cours du gaz . trypot - @ rominet c juste a surveiller rominet - 2e but refusé Et oui on y crois et puis pan encore la barre de la mm en pleine poire.



Dame ! trypot - au contraire achat a bon compte et stop pas cher que demande le peuple ... trypot - UP Bas de canal et div haussière du MACD et support en soutien que demande le peuple. BelgInvest - pas le bon moment pour acheter selon moi la conjoncture n'y est pas du tout ! trypot - Salut ludo perso c'est la config qui me plait et l'évolution du pétrole ne me fait pas trop peur en terme d'impact sur le Gaz.





A+ rominet - MM cassée ... Ca augure du bien, a voir et a se faire confirmer par les habitués de la file BelgInvest - retour sur 0,41 plus que probable ! Après on verra ! c'est toujours la que ca coince depuis des mois !



Trypot est dessus je pense ! moi j'ai pas pris ce train la !



La configuration est intéressante , des montée en vague avec à chaque poussée un retour sur la M20 pour appui !



La M20 va tout couper et la M50 se redresse ! Les volumes augmentent !



Ca parait tout bon en fait ! trypot - Solde posiiton et rachat a 0.34 0.35 si possible rominet - Achat à bon compte ? A 28 cts ca semble pas mal, non ? Voir les 23 réponses précédentes BelgInvest - 0.23 à franchir et continuer vers 0.26 1





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue attention marteau ! Haussier Cours d'entrée : 0.32 | Objectif : 0.35 le plus bas de septembre à été atteint ce jour ! Ce plus bas avait renvoyé le cours sur 0,42 courant octobre !! Un marteau semble s'être formé sur les niveaux de septembre. Un hausse potentiel de 30% 60



deretour et trypot olimeiro ventfou razinski ronidroito 5 autres membres participent à cette discussion trypot - A signaler je crois que nous sommes sur un plus bas historique D'accord avec toi c tentant



A+ BelgInvest - DEUXIEME MARTEAU Sur les même niveaux ! BelgInvest - et ca continue ! par un joli GAP HAUSSIER !



On verra comment ca régira lors de l'approche de la MM20 qui est à 0,34 pour le moment ! BelgInvest - le rebond est en route ! Ce jour contacte avec la MM20, si cela passe demain je rentre avec comme objectif 0.42 ! BelgInvest - MM2O passée ! Haussier Cours d'entrée : 0.344 | Objectif : 0.43 | Stop : 0.32 allé encore une journée ou deux d'observations, je prend un week-end de réflexion et je me décide !



Mais la tendance est à l'achat !! BelgInvest - belle journée ! j'attend confirmation demain !! BelgInvest - chandelier en haute vague ! Cela marque un gros combats entre vendeur et acheteurs !



Ici le combat est légèrement en l'avantage des achateurs car l'ombre haute est moins longue que l'ombre basse et que la chandelle est verte !



Je reste optimiste ! BelgInvest - g bien fait attendre on va retester 0.32 !! je reste attentif ! olimeiro - regarde le 4ruc tracker x2 sur la nat gas pas mal sous les 0.8 BelgInvest - MM20 plate ! restez attentif ! BelgInvest - alors quelqu'un a suivi ?? cours stoppé par mm50 longue ombre basse.



manque un peu de volume pour me plaire mais je le sent de mieux en mieux BelgInvest - il faudrait retourner la m50 pour attirer des investisseurs et faire bondir ce cours ! BelgInvest - CRUCIAL Haussier Cours d'entrée : 0.365



En effet la MM50 a été franchie avec du volume !! la M20 est ascendante !



Le cours a été stoppé par le canal baissier qui perdure depuis plusieurs mois ( ligne rouge)

LE cours a aussi été ralenti par le haut de la fourchette de Andrews (vert) qui croie le canal baissier !!!



Donc la semaine prochaine sera crucial , soit le cours franchi le canal baissier et sort de la fourchette pour une nouvelle hausse et franchir la M100.



Soit retour sous le canal baissier et test de la médiane de andrews ! on est à la croisée des chemins !!En effet la MM50 a été franchie avec du volume !! la M20 est ascendante !Le cours a été stoppé par le canal baissier qui perdure depuis plusieurs mois ( ligne rouge)LE cours a aussi été ralenti par le haut de la fourchette de Andrews (vert) qui croie le canal baissier !!!Donc la semaine prochaine sera crucial , soit le cours franchi le canal baissier et sort de la fourchette pour une nouvelle hausse et franchir la M100.Soit retour sous le canal baissier et test de la médiane de andrews ! ventfou - le cours a besoin de se reposer un peu et attendre ke la MM20 Baissier Cours d'entrée : 0.365 | Objectif : 0.35 soit plus près pour pouvoir soutenir une nouvelle ascension..



Alors on sera prêts..mais je choisirai ..si possible une croisement M20/M50 avant d 'acheter BelgInvest - tient pour te reposer ! le cours se repose sur la M100!



Dès que la M50 se retourne ont est bon ! sinon on va cor assister à un soubre saut comme en septembre ! BelgInvest - alors toujours personne ! Haussier Cours d'entrée : 0.381 | Objectif : 0.43 | Stop : 0.34 car on repars après s'être "reposer" sur la M100 !! 1 razinski - Bonjour ludo, bonjour à tous ... Tu pourrais m'expliquer le principe d'un tracker ??



à l'occasion bien sûr ... BelgInvest - tracker ! Haussier Cours d'entrée : 0.40 | Objectif : 0.43 | Stop : 0.34 il suit juste les performances d'un indice soit avec un effet de levier ou pas ! Pas de barrière de déclenchement pas de limite de temps !



Aujourd'hui me pousse à rentrer dès demain ! en effet hier encore un marteau sur la M100 et aujourd'hui fut formidable !!



Grosse bougie verte audessus des MM , la M20 va couper la M50 et rapidement la M100.



Lors du dernier rebond, le cours n'est pas passé au dessus de la M100 et à rechuter à son contacte, hors ici on a eu droit à une hausse avec du volume !!



Ca me dis que demain j'en prend une louche !!!!



obj CT 0,43

obj MT 0,6 razinski - Ludo, je pense que tu peux revoir tes objectifs à la hausse là ... Haussier Cours d'entrée : 0.411 Au moins 1eur, ça nous feras un bon 100% cet hiver, c'est bien partit en tout cas !!!



Je sentais qu'on allait avoi un hiver difficile (ça doit être mon 6ème sens... =))) lol) razinski - Des volumes imprésionnants ... Haussier Cours d'entrée : 0.41 | Objectif : 0.99 depuis vendredi, c'est en pleine ébulition ... c'est fou !!!





mercredi 260.000

jeudi 900.000

vendredi 6.600.000

et ce lundi boum, 8.800.000 et la journée n'est pas finie ...



J'ai bien fait de te suivre ludo !!!



encore merci ; ) BelgInvest - attention grosse résistance sur 0.42 et 0.43 !!

j'attend d'être passé et je renforce pour direction 1 euro !! razinski - bien vu !! deretour - une question SVP Bjrs à tous .



1) A quel endroit détermine t- on le prix du gaz ?



2) Est -il déterminer d'abord en Dollar ....... (qui baisse et baissera ?)



puis converti ensuite en Euro ?



3) C'est en cherchant de quoi acheter des matières premières ....

sans investir dans une entreprise ( étrangère )



3) C'est Investir 1860 qui nous le conseille et qui me donne cette

idée là



4) le gaz est au plus bas depuis 7 ans .



5) Est trés volatil ou pas ?





Merçi pour votre réponse deretour - Est- il déterminé ... Excusez moi pour cette faute Est-il déterminé



Ah mais BelgInvest - UNE QUESTION ? c'est quoi la question de fond ??



Si c'est " est-ce que ca va monter ?" je dis oui si on arrive à passer les 0,43 , on ira chercher les 1 euro ! ensuite ?? razinski - ensuite : une réflexion si le pétrole est côté en dollar, et qu'il monte, je suppose que le prix du gaz va monter proportionnellement, non ??



un dollar plus fort, ça veux dire un pétrole plus cher ... ??



Enfin si mon résonnement est juste ; )) razinski - solide le support là, non ?? J'insiste un peu quand même,...

Il fait froid et y'a pas mal de monde qui se tient chaud avec notre petit gaz naturel, la demande va exploser et les prix vont flamber (pour tenir chaud à nos petites bourses aussi) ventfou - c'est pas parce ke çà résonne qu'on a raison!!! Baissier Cours d'entrée : 0.399 | Objectif : 0.34 1 deretour - Oui ! Voilà le fond de ma question Si le Gaz est coté en dollar .... Comme celui baisse par rapport



à l' Euro . Comment être assuré de voir ce Tracker monter ?.





Comme j'ai le journal Investir sous les yeux . Il n'ai rien écrit à ce

sujet .



Le produit que nous avons choisi réplique les variations du



DJ- UBS NATURAL Gas Sub Index ( qu'est ce donc ?) par référence

aux contrats à terme du Nymex .



J'ai trouvé en vous écrivant ..... la réponse à ma question.





Puisqu'il réplique ..... uniquements les variations . Peut nous importe

dans quelles monnaies celles-çi sont exprimées .





J'avais décidé d'en acheter hier soir en relisant Investir



J'ai découvert ce matin que vous en parliez . Cela me fait plaisir ventfou - Oui en $ et non en € puiske ton Etf sera traduit en € Baissier Cours d'entrée : 0.395 et si le dollar s'envole, ton etf en franc baissera.. 1 ventfou - heu en € baissera... (replacer la phrase au bon endroit).. 1 BelgInvest - merci vent fou !! la dernière fois que tu as pronostiqué une baisse du gaz, on a pris 5% le lendemain !! Alors vivement demain !! allez c'est pour rire va !!



Sérieusement j'ai prévenu à la mi-novembre d'un potentiel de 30% à prendre !!



ben voila on les a eu les 30% de 0,32 à 0,41 !!



Maintenant g dis que le niveau 0,41 à 0,43 offre une grosse résistance, et si on passe ces niveau , la porte des 1 euro est ouvert ! Encore un gain de 55% possible !!



Moi je suis en attente maintenant car étoile filante de vendredi confirmée depuis 2 jours ! 1 deretour - Non Non Non Il réplique les VARIATIONS . iL n'est pas correlé avec le prix du dollar.



Si il l'était .... ce serait écrit sur le journal Investir . Cela ne peut être un

oubli . (raisonnement par récurence)



Si , avec la reprise , le cours du Gaz augmente fortement (il a baissé de

52% . Le Tracker acheté 0.39 devrait augmenter considérablement .

(enfin je l'espère ^pour tous ).



On achète une variation . C'est beaucoup mieux . deretour - Non Non Non Il réplique les VARIATIONS . iL n'est pas correlé avec le prix du dollar.



Si il l'était .... ce serait écrit sur le journal Investir . Cela ne peut être un

oubli . (raisonnement par récurence)



Si , avec la reprise , le cours du Gaz augmente fortement (il a baissé de

52% . Le Tracker acheté 0.39 devrait augmenter considérablement .

(enfin je l'espère ^pour tous ).



On achète une variation . C'est beaucoup mieux . deretour - Non Non Non Il réplique les VARIATIONS . iL n'est pas correlé avec le prix du dollar.



Si il l'était .... ce serait écrit sur le journal Investir . Cela ne peut être un

oubli . (raisonnement par récurence)



Si , avec la reprise , le cours du Gaz augmente fortement (il a baissé de

52% . Le Tracker acheté 0.39 devrait augmenter considérablement .

(enfin je l'espère ^pour tous ).



On achète une variation . C'est beaucoup mieux . BelgInvest - patience !! il viens de prendre un appui sur 0,38, le plus gros support proche !! je pense qu'on ira sur 0,4 en cloture ! BelgInvest - alors ???? Haussier Cours d'entrée : 0.40 qui qui avait raison sur la clôture ??? 1 BelgInvest - une fenêtre haussière !! 0,42 ce jour ( miracle de noël ??) razinski - le miracle de noël, ... elle est bonne celle là Ludo, lol et pour le nouvel an ça va être le feu d'artifice alors, = ))) trypot - Deretour "J'avais décidé d'en acheter hier soir en relisant Investir



J'ai découvert ce matin que vous en parliez . Cela me fait plaisir"





Faute de gaz actuellement j'utilise investir pour me chauffer..... deretour - REPONSE à Trypot Il existe toute une rubrique que je ne lisais pas dans ce Journal .......



et qui peut être intéressante . Exemple l'achat de Trackers sur

TOTAL



Ceux qui connaissent mal les actions ..... peuvent trouver des idées

et utiliser les Trackers .



Et puis , on apprend toujours quelque chose .



J'ai appris que le Gaz est à son plus bas niveau depuis 7 ans .



C'est cela qui m'a décidé Trypot , Je cherche des matières

pemières ..... et je n'avais pas pensé au Gaz .



On peut dire aussi que les Trackers sont d'une utilisations plus

faciles et plus sûres pour ceux qui ne connaissent pas bien les

actions .



Bjrs à tous trypot - Evidement je te taquine Et oui lire et ce faire une opinion est une très bonne chose, le tout est de développer l'esprit critique et de nourrir sa curiosité. La curiosité étant surement une des qualités première d'un investisseur.



Après je suis pas fan de ce mag car trop orienté a la hausse :-)



A+ BelgInvest - y a beaucoup de taquin dans le coin !! on va bientot plus osez donner ses avis ! trypot - ludo reli mon post cela n'a rien a voir avec le fait d'acheter ou non du gaz , c'est juste que ce journal je me tor... le Q avec .....



Donc rien contre deretour BelgInvest - attention ! G pas suivi la fin d'année mais le double bottom ainsi que le plongeons de jeudi est inquiétant, retour sur 0,38 pour un pull back possible !! BelgInvest - drapeau entre 0.39 et 0.41 deretour - pourquoi inquiétant ? C'est trés bien . Cela me permettra de me renforcer . Je ne me rappelle

plus ce qu'est un drapeau .



Le 19.11.09 le cours était à 0.32





Je constate que certaines entreprises de matières premières achètent

du gaz Exxon Mobil a acheté une entreprise aux USA



Total aussi ronidroito - Bonjour, j'envisage d'acheter ces titres pour parier sur un rebond du gaz naturel en 2010



qu'en pensez vous?



Savez pourquoi cette matière première n'a pas rebondit en 2009 comme le pétrole? BelgInvest - toujours le drapeau ! on attend .... deretour - Elle descend .... mais jusqu' où ? L'idéal serait que le cours descende jusqu'à 0.38



Ce soir ou bien la semaine prochaine ? car nous sommes dans une

semaine haussière .



0.392 représente déjà - 3.69% de baisse . C'est une baisse importante .

Elle n'ira donc pas plus bas aujourdhui .



Bonsoir à tous . deretour - Un drapeau ? rappelle moi ce qu'est un drapeau , ou plutôt apprend moi .



Comment le reconnaitre ... et quelle en est la signification ?





merçi deretour - Un euro il est écrit sur Investir de ce weekend .





L'euro se trouve aujourdhui au milieu d'une phase de hausse , avec un

nouvel objectif possible de 1 dollar et 70 cents pour fin 2010

début 2011 ........... puis 1 dollar et 90 cents à l'horizon 2012.



Réfléxion



Le Gaz que nous achetons est coté en dollar comme le pétrole .

Cette obligation est elle seulement la traduction , le change du dollar

en euro ? . existe t-il un risque de change en notre défaveur ? .



Si cette obligation suit le cours du gaz ... c'est bien . Mais si elle suit

aussi la baisse d'un dollar qui descend ...... (ce n'est pas ce que nous

voulons .



Existe-t-il une obligation identique QUANTO ? comme il existe

un Certificat 100% QUANTO BRENT ???



Bonsoir à tous . deretour - Un euro il est écrit sur Investir de ce weekend .





L'euro se trouve aujourdhui au milieu d'une phase de hausse , avec un

nouvel objectif possible de 1 dollar et 70 cents pour fin 2010

début 2011 ........... puis 1 dollar et 90 cents à l'horizon 2012.



Réfléxion



Le Gaz que nous achetons est coté en dollar comme le pétrole .

Cette obligation est elle seulement la traduction , le change du dollar

en euro ? . existe t-il un risque de change en notre défaveur ? .



Si cette obligation suit le cours du gaz ... c'est bien . Mais si elle suit

aussi la baisse d'un dollar qui descend ...... (ce n'est pas ce que nous

voulons .



Existe-t-il une obligation identique QUANTO ? comme il existe

un Certificat 100% QUANTO BRENT ???



Bonsoir à tous . BelgInvest - untrading range si tu préfères , un oscillation entre deux zone de prix rapprochées ! Ici on fluctue entre 0,415 et 0,39.



Une sortie par le haut ou par le bas de cette zone montrera la tendance ! deretour - LUDO Bonjour Je suppose que ton dernier post était pour moi ?.



Résumé : Pour une personne qui ne s'intéresse qu'au CT comme

toi , la crainte de voir le dollar baisser , est relativement indiférente .

Tu veux faire des entrées et des sorties le plus rapidement possible .





Mais pour un investisseur de LT comme moi , ce n'est pas pareil .



Ou alors , il faut que je surveille toujours cette ligne comme toi .

Une politique de CT dans le LT . trypot - Ludo est LT pas CT Ce qu'il explique c'est " wait and see "



De toute manière quanto ou pas on s'en fiche



Et je suis même sur que Quanto est plus cher que pas quanto est oui cela demande du travail de convertir en €/$ lol BelgInvest - be oui je suis LT ! mais les retournement de tendance ca se joue souvent sur quelques jours alors je surveille !



Je suis certain que le cours va remonter, quand j'en sais rien mais il est au dessus de sa M20 alors que cela n'est plus arrivé depuis la mi 2008 ! Et ca c'est un signe !



j'attends le décollage ! deretour - Trypot Bonjour Non ce n'est pas indifférent qu'il soit quanto ou non.



Sutout si tu mets par exemple une grosse somme d'argent .



Le Quanto (qui n'existe pas pour le gaz) est plus cher ...... c'est normal

puisque l'on paie aussi un service , une sécurité dans les changes .



Bon ce n'est pas seulement pour cela que j'écris



Le LYXOR ETF COMMODITIES CRB baisse depuis hier -0.31%

et on pourrait presque dire depuis vendredi , il plafonne.



LE CERTIFICAT 100% QUANTO BRENT baisse depuis hier de

--- 1.95% Pourquoi ? je ne sais pas



Mais puisqu'il existe une corrélation entre le Gaz et le Pétrole





Au fait le Quanto baisse et le votre qui n'est pas Quanto ???? deretour - Le certificat Brent 13.01.2010 Le Certficat Brent descend encore - 2.28 %

16h 50 QUANTO





ET le LYXOR ETF COMMODITIES -- 1.73%

PAS QUANTO Voir les 59 réponses précédentes BelgInvest - C'est reparti ?? Gros retour sur la M20 avec du volume !! Une nouvelle poussée acheteuse court terme semble se mettre en place ! A suivre !





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite acheté le gaz, achetez ! Rebond ? 24 attention marteau ! 60 Voir la suite

Graphique WISDOMTREE ETC SUR BLOOMBE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur WISDOMTREE ETC SUR BLOOMBE acrouan 254

stock-pick 96

0PHENIX0 41

zombie 42

RiBo 18