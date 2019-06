Carlos Moreira et David Fergusson publient un livre révolutionnaire, The transHuman Code: How to Program Your Future

Un travail perspicace pose la question : « Construisons-nous un meilleur avenir pour l'humanité avec l'aide d'une technologie remarquable ou bâtissons-nous plutôt un avenir de meilleure technologie aux dépens de l'humanité ? »

New York, New York (4 juin 2019) - Les coauteurs Carlos Moreira et David Fergusson ont annoncé aujourd'hui la sortie de leur premier livre, The transHuman Code, qui invite les lecteurs à engager un dialogue critique sur les avantages et les dangers potentiels des avancées technologiques rapides que connaît notre monde aujourd'hui. Nous devons apprendre à donner la priorité à l'humanité au lieu de nous engager dans la promesse du progrès technologique. Les êtres humains ont été capables de s'adapter, de se transformer et de faire des compromis dans toutes les situations auxquelles nous avons été confrontés au cours des siècles et ont pu conserver leur position dominante. Nous devons aborder les promesses de la technologie avec la même faculté d'adaptation.

Par le biais du The transHuman Code, Moreira, pionnier des technologies récompensé à de nombreuses reprises, et Fergusson, un leader international du financement des entreprises, spécialisé dans les fusions et acquisitions, collaborent avec des leaders d'opinion mondiaux, qui cherchent à centrer l'humanité dans la tension émergente entre un monde contrôlé par l'homme et un monde contrôlé par la machine. Les auteurs et les contributeurs proposent de commencer la conception de l'avenir transHuman d'un point de vue humain, en veillant à ce que la technologie inspire une révolution ou une évolution afin de garantir que l'humanité continue à prospérer.

« Il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de participer à cette discussion critique », a commenté Moreira. « L'identité humaine a une valeur qui a été et qui continuera d'être exploitée à moins d'inverser les tendances technologiques récentes. Remettre le pouvoir entre les mains des être humains qui s'engagent dans la technologie leur permettra de réaliser la véritable valeur de leurs identités, d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée possible. »

Fergusson a déclaré : « À chaque révolution industrielle, l'humanité a été raffinée de manière subtile et profonde, et l'impact a été largement positif. En cette 4e Révolution industrielle, les technologies innovantes avancent à un rythme phénoménal et incontrôlé. Cette différence profonde crée des risques indicibles pour l'humanité tout entière, à moins que nous ne puissions reprendre le contrôle de cette dynamique. Conçu comme un sujet de conversation pour les développeurs, les facilitateurs et les utilisateurs de la technologie, en fait pour nous tous, le livre affirme que, en l'absence d'un « Global Governor of Technology » (Gouverneur mondial de la technologie), il est de notre responsabilité individuelle et collective de déterminer quelle technologie, quand et où ».

Pour de plus amples informations sur The transHuman Code : How to Program Your Future, ou obtenir un exemplaire, le livre est disponible à l'achat en ligne chez Amazon, Barnes & Noble, Target, Walmart, ainsi que chez Indiebound et NetGalley.

À propos des auteurs :

Carlos Moreira est un pionnier des technologies maintes fois récompensé ; son expérience dans les domaines de l'informatique, la sécurité en ligne et la gestion de la confiance aux Nations Unies et à l'Organisation mondiale du commerce a conduit à la création, il y a vingt ans, de l'une des premières entreprises de la cybersécurité au monde, WISeKey, dont il est le PDG. Aujourd'hui, il est également un dirigeant actif et membre de plusieurs institutions et organisations axées sur le développement de l'innovation technologique et la préservation de l'identité humaine. Il réside à Genève (Suisse) avec sa famille.

David Fergusson est un leader du financement des entreprises, spécialisé dans les fusions et acquisitions mondiales et Directeur exécutif des fusions et acquisitions de Generational Equity. Il discute régulièrement avec les dirigeants du monde des affaires, des médias, politiques et universitaires sur les facteurs qui influencent la croissance des entreprises. Il est un pionnier et un lauréat international de prix pour les investissements transfrontaliers entre les États-Unis et la Chine. Président du groupe de réflexion principal du secteur de la finance, il est reconnu comme expert de l'impact de la technologie sur les entreprises, les gouvernements et l'humanité. Il réside avec sa famille à Westchester (New York).

