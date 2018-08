Wisekey International : Cybersécurité enregistre une croissance de plus de 60 % par rapport à la même période l'année dernière en raison d'un nombre croissant d'entreprises en demande d'une gestion de l'identité n...

WISeKey Cybersécurité enregistre une croissance de plus de 60 % par rapport à la même période l'année dernière en raison d'un nombre croissant d'entreprises en demande d'une gestion de l'identité numérique afin de faciliter leur conformité à la GDPR (Législation générale européenne sur la protection des données)

La gestion de l'identité WISeKey QuoVadis, la pénétration des services d'infrastructure à clés publique (PKI) et des services de signature numérique se sont accrus au-delà de l'Europe et ont généré plus de 11 millions de dollars de revenus au cours des 7 premiers mois de 2018.





WISeKey QuoVadis basé en Suisse est leader dans la fourniture de services sécurisés et a enregistré 75 millions de signatures électroniques par an.



La plateforme de gestion PKI d'émission de certification d'entreprise TrustLink de WISeKey QuoVadis a connu une croissance de plus de 60 % par rapport à la même période l'année dernière et a ajouté plusieurs nouvelles entreprises à grande échelle à sa base de clientèle.



Le commerce des semi-conducteurs IOT de WISeKey connait également une croissance pour ce qui est du premier semestre 2018 et le segment IoT des États-Unis a généré des revenus de près de 7,1 millions de dollars (non vérifié). Il est prévu que sa part s'élève à environ 13 millions de dollars des quelques 32 millions de dollars du chiffre d'affaire total IoT de WISeKey attendus pour l'exercice 2018 ( https://www.nasdaq.com/press-release/wisekey-us-revenue-surges-as-demand-on-iot-increases-20180731-00019 ).



WISeKey continue d'accroitre sa présence en dehors de la Suisse, particulièrement sur les marchés de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde et de la Chine avec sa plateforme de cybersécurité IoT qui s'implante solidement.



WISeKey poursuit sa tendance à la croissance au cours de 2018 grâce à son nouveau modèle commercial de cybersécurité rasoirs et lames qui accélère la commercialisation des produits semi-conducteurs WISekey's IoT à sécurité intégrée.

Le modèle de rasoirs et lames de WISekey utilise une stratégique qui implique la vente de microprocesseurs inviolables et hautement sécurisés (ou produits « rasoirs ») à des prix très compétitifs ce qui permet l'inclusion et la promotion de produits et de services de cybersécurité avec une marge plus élevée (ou services « lames ») et donc de proposer un ensemble très tentant de composants de sécurité de base.

ZOUG, GENÈVE, Suisse - le 15 août 2018 - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX:WIHN, OTCQX: WIKYY), une société suisse leader en cybersécurité et solutions IoT a annoncé aujourd'hui que sa gamme de produits et services QuoVadis a enregistré une croissance de plus de 60 % par rapport à la même période l'année dernière en raison d'un nombre croissant d'entreprises en demande d'une gestion de l'identité numérique afin de faciliter leur conformité à la législation sur la protection des données (GDP), la loi principale qui détermine la façon dont les entreprises protègent les données personnelles des citoyens de l'UE. Au cours du premier semestre 2018, les synergies commerciales du modèle de gestion identitaire de WISeKey QuoVadis ont continué de gagner du terrain en s'adjugeant le secteur des voitures connectées, les fabricants automobiles et les équipementiers, les banques et les assurances ainsi que la mise en place de services d'administration en ligne pour le secteur gouvernemental. Les renouvellements et les prolongations sur plusieurs années des services existants fournis sur des plateformes gérées par PKI (infrastructure à clés publiques) auprès des clients existants comme ABN AMRO Bank, SWITCH, Crédit Suisse et le Groupe Volksbanken en Allemagne sont la preuve incontestable du besoin continu et croissant pour des communications sécurisées internes mais aussi externes afin de garantir l'authenticité et la confidentialité.



En outre, Hublot et WISeKey ont renouvelé leur collaboration datant de 2009 qui a fait de Hublot un pionnier et un leader dans le domaine de la protection de l'identification et de l'authenticité ce qui est devenu le projet numéro 1 de WISeKey IoT qui comporte une partie de la technologie prouvée existante de WISeKey. Toutes les montres Hublot sont protégées par WISeAuthentic®, un système de certification d'authenticité basé sur la technologie de WISeKey. Hublot compte plus de 75 boutiques et plus de 900 points de vente dans le monde équipés avec ce système permettant d'activer et de lire cette nouvelle certification numérique. Ce numéro d'authentification WISeKey permet au propriétaire de la montre de s'inscrire sur la plateforme Hublotista, un club clients exclusif de la marque conçu pour établir une relation privilégiée entre Hublot et ses clients du monde entier.

Des événements marquants comme la mise en place de la législation GDPR continuent d'accroitre la demande. Le modèle de gestion PKI et la cybersécurité ont commencé à générer des nouveaux revenus en Europe en raison d'un nombre croissant d'entreprises en demande d'une technologie WISekey QuoVadis afin de faciliter leur conformité à la nouvelle législation européenne sur la protection des données (Directive 95/46/EC), connue sous le sigle GDPR (approuvée par le Parlement européen en avril 2016 ; et effective le 25 mai 2018). Il s'agit de la première loi réglementant la façon dont les entreprises doivent protéger les données personnelles des citoyens européens. La PKI (Infrastructure à clés publiques) de WISeKey propose des solutions de technologie qui peuvent faciliter les efforts de mise en conformité et diminuer les risques d'encourir des pénalités. Le produit WISeKey QuoVadis peut aider les entreprises à protéger les données personnelles sensibles de passage ou inactives ; ce qui est possible grâce à des solutions de chiffrement activées par des certificats numériques fiables. Les utilisateurs peuvent coder leurs données personnelles et contrôler les personnes qui peuvent y avoir accès. Des certifications SSL garantissent aux utilisateurs finaux que leurs données personnelles sont recueillies et traitées par des prestataires identifiés et vérifiés alors que les communications sont chiffrées.

En fournissant des services de courrier électroniques sécurisés à plus de 200 caisses d'épargne en Allemagne, la coopération annoncée auparavant entre WISekey QuoVadis Trustlink Deutschland GmbH et Finanz Informatik afin de fournir des communications par email sécurisées (S/MIME) au secteur des services financiers en Allemagne a connu une croissance constante au cours des 6 premiers mois de 2018. Rien qu'en Allemagne, WISeKey QuoVadis fournit des services PKI semblables à plus de 300 entreprises notamment Allianz, Daimler, VW Financial Services, Siemens et Commerzbank.

Un accueil numérique allié à des services de signature à moteur personnalisé intégré PrimoSign se sont traduits par des revenus accrus provenant des nouveaux clients en Suisse dont des nouveaux clients dans le secteur cantonal et les services bancaires privés. Les services de signature électronique WISeKey QuoVadis basés dans l'UE mettent à profit les avantages des certifications européennes dans le cadre de la réglementation transfrontalière eIDAS, permettent aux grandes sociétés comptables internationales, aux gouvernements et aux banques de simplifier leurs procédures et d'augmenter leur efficacité. Parmi les clients qui se sont inscrits pour des services de signature sur plusieurs années s'inscrivent EY, PWC, KPMG, la Chambre de commerce néerlandaise et aussi le Ministère des affaires générales des Pays-Bas. Le moteur PrimoSign qui vient d'être lancé, le premier produit de la nouvelle famille de signature en ligne de WISeKey QuoVadis, a été adopté à large échelle par les clients depuis l'automne 2017. Le moteur PrimoSign permet des procédures de signature en ligne par le biais de certificats d'autorisation qui sont légalement équivalentes à des signatures écrites à la main. De ce fait le moteur Primo Sign permet d'informatiser les procédures de signature analogue que ce soit pour usage interne (par ex. pour les flux de travail des ressources humaines) ou des exigences de signature au niveau externe (par ex. les acquisitions entièrement informatisées de nouveaux clients du secteur financier).

Avec le moteur PrimoSign, l'utilisateur reste dans son environnement de travail familier (comme un portail d'opérations bancaires en ligne) et n'a besoin que d'un navigateur. Le moteur PrimoSign opère complètement à l'arrière-plan et peut être mis en place dans pratiquement toutes les applications via une simple intégration REST API. En conservant une expérience et un environnement familiers pour le client, l'acceptation et l'usage de la signature électronique se sont accrus et par conséquent le taux de conversion et d'acceptation. Le prochain développement de la Suite PrimoSign est déjà imminent : le portail PrimoSign Portal. Alors que le moteur PrimoSign demande que le client ait un portail avec deux facteurs compliqués d'authentification, le portail, PrimoSign propose lui-même une application web simple permettant de signer les documents. Le tout peut être adapté selon les besoins du client.

À propos de WISekey QuoVadis

WISeKey QuoVadis est leader international en tant qu'autorité de certification (AC) et fournit des services Trust/Link Managed PKI (Infrastructure à clés publiques) basés sur le Cloud qui comprend des certificats numériques TLS/SSL pour la sécurité sur le web ainsi que des identités numériques en ligne (eID) pour l'authentification, le chiffrement et la signature numérique.

WISeKey QuoVadis propose également des plateformes de signatures numériques y compris des signatures collectives et des solutions fiables d'horodatage pour la facturation en ligne ainsi que des plateformes de signature en ligne basées sur le Cloud pour les particuliers. WISeKey QuoVadis est un prestataire de services de confiance qualifié (Qualified Trust Services Provider - TSP) pour I'identité numérique en ligne et les transactions électroniques en Suisse via ZertES et avec des accréditations eIDAS mises à jour pour l'Union européenne. La société possède également une expérience notable en matière d'identité numérique publique en ligne y compris les programmes néerlandais PKIoverheid et suisse SuisseID.

Les clients de QuoVadis représentent un large éventail d'entreprises multinationales, des institutions financières, des systèmes universitaires et des organismes du secteur public dans le monde entier.

About WISeKey:

WISeKey (SIX: WIHN; OTCQX: WIKYY) is a leading global cybersecurity company currently deploying via a Virtual Platform large scale digital identity ecosystem. WISeKey's Swiss based cryptographic Root of Trust ("RoT") and IoT Microchips provide secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people. For more information, visit www.wisekey.com.

Contacts Presse et Investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Contact de la Société : Carlos Moreira

Présient-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact : Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites contenus dans lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotation au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.