Wisekey International : Favre-Leuba choisit la plateforme innovante WISeAuthentic Blockchain de WISekey pour protéger sa montre de luxe

Favre-Leuba choisit la plateforme innovante WISeAuthentic Blockchain de WISekey pour protéger sa montre de luxe

Suisse, le 24 septembre 2018 - Favre-Leuba AG, la deuxième plus ancienne marque horlogère suisse qui est réputée pour ses Tool Watches comme Bivouac et Bathy, et WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey »), (SIX : WIHN ; OTCQX : WIKYY) une société de plateforme IoT de cybersécurité, se sont associées pour mettre en œuvre l'édition WISeAuthentic Blockchain afin d'authentifier et protéger les montres Favre-Leuba et leurs propriétaires.

L'achat d'une montre suisse unique est toujours source de grande joie et de fierté, mais cet achat s'accompagne de la crainte que la montre ne soit volée ou qu'elle ne soit pas une pièce originale. Tandis que la plupart des marques haut de gamme trouvent extrêmement difficile de mettre un terme à de tels actes, Favre-Leuba a pris des mesures pour protéger ses montres. Parmi les méthodes fiables de protection figurent l'utilisation d'un logiciel innovant ou d'une technologie blockchain, qui ensemble avec des mesures prises sur le terrain, peuvent assurer l'authenticité de la montre ; si jamais elle est volée, on peut retrouver sa trace et de ce fait rendre sa commercialisation sur le marché secondaire difficile. Il est possible d'effectuer ce contrôle car l'identité de chaque montre est mémorisée sur un registre immuable dans le système mis en œuvre.

Chez Favre-Leuba, le bien-être de ses tool watches de luxe continue bien après avoir quitté l'unité de production. Dès l'activation d'une garantie Favre-Leuba, la propriété légitime de la montre est enregistrée dans la base de données SAP hautement sécurisée de la société et est assistée par la technologie blockchain WISeAuthentic. En d'autres termes, les propriétaires d'une nouvelle montre de luxe Favre-Leuba deviennent des membres numériques d'un club exclusif et leur montre enregistrée est protégée par l'unité de prévention des fraudes en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de Favre-Leuba.

Chaque montre Favre-Leuba possède un numéro de série unique gravé sur la montre. Dès l'achat d'une nouvelle pièce Favre-Leuba, le détaillant autorisé de Favre-Leuba doit activer la garantie de la montre. Chaque montre est accompagnée d'une carte de garantie munie d'un numéro unique et d'une identité électronique unique générés par la plateforme blockchain WISeAuthentic et enregistrés sur une puce WISeKey Secure Radio-Frequency Identification (RFID). L'identité est un passeport électronique (ePassport) unique capable d'identifier le produit sur le registre de la blockchain.

Quand le numéro de série de la montre est associé au numéro unique de garantie, la garantie applicable d'une durée de (5) ans est alors effective pour la montre. Seuls les distributeurs autorisés peuvent activer la garantie par l'intermédiaire d'un système logiciel chiffré hautement sécurisé.

Il est essentiel que le détaillant autorisé active la garantie dès l'achat, si ce n'est pas fait, la montre ne sera pas couverte par la garantie de Favre-Leuba et ne sera pas enregistrée dans le registre.

Si une montre Favre-Leuba est volée, alors en informant simplement la société, en donnant les détails relatifs à la montre, le numéro de série et d'autres informations de base, la montre sera signalée comme « volée » dans le système d'activation de garantie. Si à un moment donné, la montre volée entre dans un centre de service enregistré Favre-Leuba, elle sera immédiatement identifiée, et la société pourra alors prendre les mesures nécessaires pour trouver le propriétaire légitime de la montre. La technologie blockchain WISeAuthentic utilisée par Favre-Leuba, offre transparence et traçabilité, et est infalsifiable, à la différence des bases de données traditionnelles souvent employées par d'autres fabricants de montres.

L'avantage de la Blockchain

Tandis que la plupart des personnes considèrent les technologies Blockchain comme un composant essentiel dans la sécurisation des cryptomonnaies comme le Bitcoin, la cryptographie et la sécurité inhérentes au système de la Blockchain peuvent être employées pour stocker les informations, effectuer des transactions et exécuter des fonctions pour les services basés sur le Web qui exigent des conditions de haute sécurité pour une portée globale impénétrable. La mise en œuvre par Favre-Leuba des technologies Blockchain WISeAuthentic garantit la base de données de la société, ses montres et son système de garantie est protégé par le niveau le plus élevé de sécurité et de chiffrement disponibles aujourd'hui tout en fournissant la transparence et la traçabilité totales aux parties intéressées, y compris les détaillants autorisés de Favre-Leuba et ses clients de confiance.

« WISeKey est depuis longtemps reconnue comme leader en matière de fourniture de solutions fiables

auprès des fabricants de produits de luxe et d'autres produits pour protéger leurs marques contre la contrefaçon », a déclaré Carlos Moreno, Vice-président Corporate Alliances and Partnerships. « L'association de la technologie blockchain à nos puces NFC sécurisées et notre plateforme PKI WISeAuthentic, tire davantage partie de la manière unifiée de protéger ces marques des effets nocifs de produits contrefaits, tout en améliorant la transparence auprès des consommateurs finaux et de l'ensemble de l'écosystème ».

À propos de Favre-Leuba :

Favre-Leuba est la deuxième marque de montres suisses active la plus ancienne, avec un riche héritage en ingénierie et conception horlogères de plus 281 années. Menée par huit générations de la famille Favre jusqu'aux années 1980, Favre-Leuba a été acquise par le groupe Tata le 16 novembre 2011. Avec la portée globale du groupe Tata derrière elle, Favre-Leuba est en train de faire maintenant la transition d'une marque légendaire dans le contemporain tout en continuant à chérir ce que ses ancêtres ont insufflé : l'art de l'horlogerie. Peu de gens peuvent prétendre à la puissance de l'histoire et en posséder une partie. Aujourd'hui - Favre-Leuba crée des légendes historiques à aimer pour ceux qui croient qu'être exemplaire est juste le début de leur propre légende.

Pour de plus amples informations et plus d'images, veuillez contacter :

Reema Vazirani

E-mail : reema@favre-leuba.com

About WISeKey:

WISeKey (SIX: WIHN; OTCQX: WIKYY) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems with a patented process. WISeKey's Swiss based cryptographic Root of Trust ('RoT') provides secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people. For more information, visit www.wisekey.com.

Pour de plus amples informations et plus d'images, veuillez contacter :

Carlos Moreno

E-mail : cmoreno@wisekey.com

Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.

Contacts presse et investisseurs :