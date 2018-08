Wisekey International : ISTANA qui sécurise les voitures connectées contre les cyberattaques est déjà déployé chez plusieurs grands équipementiers de l’UE et devrait entrer sur le marché chinois au cours du dernier trimestre de 2018

WISeKey ISTANA qui sécurise les voitures connectées contre les cyberattaques est déjà déployé chez plusieurs grands équipementiers de l'UE et devrait entrer sur le marché chinois au cours du dernier trimestre de 2018

Le secteur des voitures connectées et sécurisées représente déjà 30 millions de dollars du chiffre d'affaire de WISeKey pour les 5 prochaines années en Europe et continuera de croitre alors que WISeKey poursuit son expansion chez les marques de voitures chinoises connectées.

La plateforme de WISeKey ISTANA PKI permet aux fabricants de voitures intelligentes de valider l'authenticité des différents composants automobiles

Interagit sous une forme sécurisée avec les différentes caractéristiques intelligentes de la voiture connectée avec des smartphones ou autres appareils

Apporte une isolation physique et un cryptage permettant le routage des données entre les domaines fonctionnels de partage des données des voitures connectées

ISTANA de WISeKey est maintenant déployé chez plusieurs grands fabricants européens de voitures et renforce son rôle dans le secteur de la voiture connectée.

Ce secteur représente déjà une part de 30 millions de CHF du chiffre d'affaire des 5 prochaines années.

Un nouveau secteur de revenus comme ISTANA pour WISeKey, permet la monétisation des données des entrants de la technologie embarquée comme les capteurs, l'informatique à haute performance, IHM embarqué, les systèmes d'exploitation pour voiture, la connectivité, le stockage des données et le hardware de localisation/navigation.

ZOUG, GENÈVE, le 24 août 2018, Suisse - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX : WIHN ; OTCQX : WIKYY), un des grands de la cybersécurité en Suisse et entreprise de solutions IoT annonce une forte croissance continue des revenus de sa plateforme avancée ISTANA PKI spécialement adaptée aux besoins de la voiture connectée.

La plateforme ISTANA PKI de WISeKey permet aux fabricants de voitures connectées de valider l'authenticité des différents composants automobiles. La sécurité par certificat numérique protège également la communication à bord entre les composants du véhicule et permet des mises à jour à distance des logiciels. De plus, les certificats d'authentification peuvent aussi être utilisés par les employés, les concessionnaires et les fournisseurs pour accès aux composants automobiles et pouvoir diagnostiquer des problèmes mécaniques/techniques et mettre à jour les logiciels à partir de n'importe quel endroit. Enfin la plateforme ISTANA PKI permet aux utilisateurs d'interagir en toute sécurité avec les caractéristiques intelligentes de la voiture à l'aide de smartphones et autres appareils tout en sécurisant la connectivité de la voiture ce qui donnera lieu à de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques à la disposition du conducteur et des passagers et renforcera l'efficacité des systèmes d'aide à la conduite (ADAS).

Courant 2018, WISeKey a développé ses sources de revenus en identifiant et en développant des solutions pour plusieurs voitures connectées, avec l'industrie d'automatisation et les fabricants et sa plateforme ISTANA PKI fait déjà partie de plusieurs projets à grande échelle. Les contrats portent sur l'intégration WISeKey IoT et PKI avec des solutions de voitures connectées pour les fabricants qui leur permettront d'authentifier des composants automobiles légitimes et donneront la possibilité aux propriétaires d'interagir en toute sécurité avec les caractéristiques intelligentes du véhicule.

La gamme croissante des différents usages qui font d'ISTANA un produit phare sur le marché comprend:

Des capteurs hautement sécurisés utilisant des éléments sécurisés, stockant les clés et les certificats émis par Istana PKI pour authentification mutuelle, intégrité des données et confidentialité.

Une authentification sans faille pour les mécaniciens ou les ingénieurs au moment de diagnostiquer ou faire clignoter les boitiers de commande entreposant les clés sur des éléments sécurisés.

Voyager au calme en étant assuré que votre maison intelligente est accessible uniquement au moyen des services de cybersécurité WISeKey via le système informatisé de votre voiture.

La protection des données personnelles en conformité avec le GDPR pour les appareils comprenant des éléments sécurisés, des certificats de clés publiques et la Root of Trust (Racine de confiance).

Pratiquement toutes les nouvelles voitures sur le marché aujourd'hui comprennent des technologies électroniques qui peuvent être vulnérables au piratage ou aux atteintes à la vie privée si les données ne sont pas sécurisées. Le système de sécurité de WISeKey intégré dans la voiture protège 'l'identité ' de chaque appareil, prévient les altérations non autorisées et protège le respect et la sécurité du nombre considérable de données générées par ces appareils. La BI intelligence (intelligence d'affaires) prévoit que 94 millions de voitures connectées seront vendues en 2021 (dont 82 % seront des voitures connectées) représentant un taux de croissance annuelle composé de 35 % sur la base des 21 millions de voitures connectées vendues en 2016.

Les voitures connectées utilisant le système de sécurité ISTANA peuvent partager des données automobiles entièrement sécurisées et émettre des appels d'urgence en temps réel, ce qui facilite le travail de services de secours et informe les conducteurs des dangers sur la route leur permettant ainsi de réagir rapidement. Du côté pratique, les données automobiles peuvent diminuer les risques de panne/les immobilisations grâce à une maintenance préventive, des services de concierge pour effectuer des tâches simples de routine (comme le lavage de la voiture et remplir le réservoir) et l'info-divertissement permet d'avoir accès facilement à divers programmes.

Roman Brunner, l'agent en chef des recettes de WISeKey a déclaré « C'est très encourageant de constater un grand intérêt pour ISTANA dans l'industrie des voitures connectées qui s'étend maintenant à tous les secteurs connexes de l'industrie. L'approche intégrée des ventes de WISeKey, en particulier pour l'IoT apporte davantage d'opportunités d'élargir notre base clientèle de semiconducteurs et services de confiance. ISTANA PKI qui est présenté comme un logiciel ou service géré, propose une plateforme qui répond aux normes les plus élevées requises pour émettre, gérer et valider des identités numériques pour l'IoT et s'adapte à l'échelle voulue dans des environnements comportant des centaines de millions d'appareils qui peuvent profiter de la stratégie racine de confiance (ROT) de WISeKey. »

« Alors que les voitures continuent d'évoluer et deviennent pratiquement des ordinateurs motorisés, elles deviennent vulnérables aux mêmes menaces et attaques que les ordinateurs à la maison, les portables et les smartphones. À moins que des mesures appropriées de cybersécurité ne soient mises en place, des pirates peuvent accéder accès à distance au système informatique du véhicule, manipuler ainsi les freins, le moteur et la transmission. Notre technologie est conçue pour vérifier la légitimité des systèmes automobiles, protéger les données qu'ils génèrent et éviter le piratage malveillant », a déclaré Carlos Moreira, PDG de WISeKey.

# # #

À propos de WISeKey :

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (Racine de confiance) (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wisekey.com.

Contacts Presse et Investisseurs :

Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites contenus dans lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotation au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.