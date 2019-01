Wisekey International : Le WISeCoin, grâce à une offre de jetons de sécurité (« Security Token Offering » - STO), sera disponible à partir du deuxième trimestre 2019

Genève (Suisse) - le 15 janvier 2019 : WISeKey International Holding Ltd (WIHN.SW) (« WISeKey »), société de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et l'IoT basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui que WISeCoin AG, un Fonds Commun de Créances (« Special Purpose Vehicle ») créé par WISeKey pour construire l'infrastructure pour des interactions intra-objets sécurisées, a reçu une « non-Action Letter » de la part de la FINMA (« The Swiss Financial Market Supervisory Authority »). WISeCoin poursuivra une offre de jetons de sécurité (« Security Token Offering » - STO) et sera disponible à partir du deuxième trimestre 2019. Les titres émis par WISeKey AG ne sont aucunement liés aux titres émis par WISeKey International Holding Ltd.

WISeCoin AG fut officiellement établie en août 2018 pour sécuriser le monde de la Blockchain et de l'Internet des objets (IoT) qui, en raison de sa taille et de sa complexité en hausse permanente, ne cesse d'être vulnérable aux cybermenaces. Elle gère toutes les initiatives et opérations de la Blockchain de WISeKey afin d'ouvrir la voie à l'utilisation quotidienne des technologies de la 4e révolution industrielle. WISeCoin AG tire parti de l'architecture WISeKey en tant que première et unique plateforme à intégration verticale associant un logiciel de cybersécurité exclusif et des microcontrôleurs sécurisés conçus pour protéger les appareils connectés contre les cybermenaces en constante évolution.

L'une des étapes clés du WISeCoin consiste à créer une « Blockchain of Identity » permettant de stocker des objets et l'identité des personnes. Il offre aux objets connectés la possibilité de s'identifier, s'authentifier et vérifier l'identité respective avec un certificat numérique. Pour chaque interaction, la Blockchain of Identity vérifiera la validité de chaque certificat numérique afin de sécuriser l'interaction. Pour compenser l'utilisation de la plateforme, des frais de micro-service sont facturés via un jeton utilitaire, appelé jeton WISeCoin. Pour compléter l'offre, chaque objet connecté est équipé du Secure Element de WISeKey constitué d'une puce de silicium inviolable, appelée VaultIC184.

Carlos Moreira, PDG de WISeKey a déclaré : « Nous sommes heureux d'avancer avec le lancement de notre STO. WISeCoin associe une gamme de micropuces compatibles Blockchain à des applications logicielles répondant aux besoins commerciaux et de sécurité spécifiques de nos clients, leur permettant de s'adapter à un paysage de périphériques en pleine évolution sans compromettre la sécurité numérique. La solution logicielle reposant sur des technologies exclusives, telles que la RoT et la PKI, permet à nos clients de gérer efficacement et en toute sécurité leur identité numérique, leurs informations et leurs communications via une plateforme intégrée unique. La RoT de WISeKey sécurise les informations et transitions électroniques et la PKI crée des « empreintes » électroniques inviolables de ces certificats numériques ».

À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est l'une des principales entreprises mondiales de cybersécurité déployant actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets, à l'aide de la Blockchain, l'IA et l'IoT, dans le respect de l'être humain comme point d'appui de l'internet. WISeKey Microprocessors sécurise l'informatique omniprésente qui façonne l'IoE (« Internet of Everything ») d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base d'installation de plus de 1,5 milliard de micropuces dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'IoT, car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de données volumineuses (Big Data) qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'Intelligence artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie est approuvée par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse OISTE/WISeKey et offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wisekey.com.

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.