Wisekey International : Semiconductors a obtenu un Brevet des États-Unis pour un tag IoT anti-contrefaçon en mode double (dual-mode) doté de la technologie NFC pour bouteille intelligente (vins, liqueurs, parfums, produits pharmaceutiques, cosmétiques, etc.)

Une description complète du brevet est disponible à l'adresse http://goo.gl/ozgOQm

Genève, Suisse/New York, É.-U. - Le 22 août 2018 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey »), (SIX : WIHN ; OTCQX : WIKYY) société leader de cybersécurité et de plateforme IoT, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un nouveau brevet des États-Unis, sous le numéro 7 898 422, pour un dispositif anti-contrefaçon doté de la technologie NFC intégré dans une bouteille (Brevet Smart Bottle). Le dispositif est conçu et placé de manière stratégique dans la bouteille de sorte à ce que l'insertion d'un tire-bouchon ou l'extraction d'une capsule endommage l'antenne ou le microcircuit de contrôle.

Lorsque le dispositif est intact, il est possible de le consulter à distance grâce à un lecteur NFC afin de recueillir des informations, ainsi que de confirmer l'authenticité de ces informations. Une fois le bouchon enlevé, le dispositif NFC est endommagé de sorte que le bouchon ou la capsule ne peut être réutilisé(e) pour authentifier le contenu d'une nouvelle bouteille Smart Bottle. Les bouteilles dotées de cette technologie révolutionnaire, qui offrent des capacités de communication sans fil permettant de se connecter aux appareils numériques tels que les smartphones ou les appareils portables ainsi qu'une mémoire artificielle produisant des alertes via un système d'affichage ou sonore, constituent les produits les plus populaires dans les cercles mondiaux obsédés par la technologie. Grâce à des applications s'étendant actuellement aux secteurs de l'eau potable, de la pharmacie et des boissons alcoolisées, les bouteilles intelligentes prennent de plus en plus d'importance et font l'objet de grandes avancées en matière d'innovation et de technologie.

Transparency Market Research estime que le marché mondial des bouteilles intelligentes, évalué à 88,6 millions de dollars américain en 2016, atteindra 258,8 millions de dollars américains en 2024, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel composé (CAGR - Compound annual growth rate) de 14,3 % entre 2016 et 2024.

Carlos Moreira, P.-D.G. de WISeKey a précisé, « Notre brevet Smart Bottle américain nous permettra d'accéder au marché des bouteilles intelligentes en Amérique du Nord. Grâce à ses solides capacités en matière de production avec technologie intégrée, le marché nord-américain domine actuellement le marché mondial (40 millions de dollars américains environ), et devrait poursuivre sa croissance rapide dans les prochaines années. »

La contrefaçon de bouteilles pharmaceutiques, cosmétiques, de vin, d'alcool et d'eau constitue un problème généralisé en augmentation, notamment dans certains pays asiatiques dans lesquels 50 pour cent des produits vendus dans ces catégories sont estimés être des contrefaçons. Le remplissage frauduleux des bouteilles nuit à l'industrie dans sa globalité, et peut se montrer particulièrement négatif pour les bénéfices et la réputation des marques des produits visés. La garantie d'une confiance continue du consommateur est essentielle au succès des marques haut-de-gamme.

Le nouveau brevet Smart Bottle aide les marques à lutter contre le remplissage frauduleux des bouteilles. À l'aide d'une capsule inviolable dotée d'une puce intégrée, le Tag Smart Bottle WISeKey permet à la fois aux consommateurs et aux distributeurs de vérifier l'authenticité des bouteilles et de leur contenu avant leur achat en scannant l'étiquette avec un smartphone ou un appareil doté de la technologie NFC (Near Field Communication). En outre, leTag Smart Bottle WISeKey offre la possibilité aux marques d'effectuer le suivi de leurs produits à l'échelle mondiale, ainsi que de communiquer avec leurs clients à partir du point de vente et au-delà dans le but de développer la fidélité de ces derniers à la marque.

À ce jour, les solutions alternatives de bouteilles anti-contrefaçon se sont montrées en règle générale inefficaces, du fait que les contrefacteurs ont réussi à répliquer ou à contourner les mesures de sécurité mises en place dans le cadre de la lutte contre la fraude. Avec un tarif compétitif, leTag Smart Bottle WISeKey offre aux marques la seule solution basée sur les Critères communs EAL4+ en matière d'identification d'objet et FIPS 140-2, signifiant que la solution fournit le même niveau de sécurité numérique que les banques, le Ministère de la défense américain et l'ANSSI en France.

WISeKey a regroupé plus de 46 familles de brevets IoT (représentant plus de 200 brevets au total) dans son portefeuille ( https://www.wisekey.com/patents/ ) afin de faire fonctionner la Plateforme IoT WISeKey. La société considère que le développement de son portefeuille de brevets et de sa propriété intellectuelle est essentiel pour garantir que WISeKey conservera son statut d'acteur leader dans le secteur de l'IoT au cours des prochaines années, alors que la société se concentre sur l'intégration de technologie unique différentiée, protégée et difficile à reproduire en se fondant sur des découvertes scientifiques et des innovations d'ingénierie tangibles.

Le secteur de l'IoT constitue un nouveau segment commercial qui change la donne pour WISeKey. Il est estimé que 50 milliards d'appareils IoT seront connectés d'ici 2020, alors que la croissance de la population mondiale devrait s'élever à 6,8 millions, ce qui se traduira par plus de 7 appareils IoT connectés à Internet par personne en 2020. En conséquence, juste cette année, le nombre d'appareils IoT devrait déjà surpasser le nombre d'appareils mobiles. En 2021, 1,8 milliard de PC, 8,6 milliards d'appareils mobiles et 15,7 milliards d'appareils IoT devraient être en circulation ; en 2035, la croissance du volume de données utilisées devrait être multipliée par plus de 2 400, partant d'1 exaoctet pour atteindre 2,3 zettaoctets. Un large volume en constante augmentation de données sensibles devant être protégées par les puces IoT produites par WISeKey seront échangées entre les appareils connectés et les serveurs backend, permettant aux sociétés de proposer aux utilisateurs un nouveau type d'applications dont la conception offrira, entre autres, un contrôle accru sur l'utilisation des ressources, une amélioration de l'efficacité des réseaux électriques, une optimisation du traitement des informations au sein des environnements industriels, des véhicules autonomes sécurisés, des services de soins de santé de meilleur qualité et une expérience personnalisée en matière de shopping ou de loisirs.

À propos WISeKey :

WISeKey (SIX : WIHN ; OTCQX : WIKYY) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter www.wisekey.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures perfor