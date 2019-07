Wisekey International : WISeCoin AG devient l'un des premiers fournisseurs externes d'identité numérique pour Oracle

Utilisant l'infrastructure de clés cryptographiques de WISeKey, les clients d'Oracle peuvent effectuer des transactions commerciales en toute sécurité sur la plate-forme Oracle Blockchain

Genève 9 juillet 2019 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN), société leader du marché de la cyber sécurité et de la sécurisation de l'Internet des objets (IOT), a annoncé aujourd'hui que WISeCoin AG (« WISeCoin »), une des filiales du groupe, devient l'un des premiers fournisseurs d'identités numérique d'Oracle, permettant à ses clients d'opérer en toute sécurité des transactions sur la plate-forme Oracle Blockchain.

Grace à l'intégration effectuée des certificats digitaux sont émis à partir de l'autorité de certification WISeKey-OISTE reconnue mondialement et fournissant un portefeuille complet de services de confiance. L'adoption de l'identité numérique facilite dans ce contexte non seulement de l'authentification forte pour les personnes, les machines et les objets, mais permet aux applications un service de signature digital juridiquement valide.

Le modèle de confiance unique de WISeKey est soutenu par la fondation OISTE donnant un avantage géopolitique reconnu par les nations unies, les gouvernements du monde entier et toute l'industrie, sa racine cryptographique est de factor embarquée par les principaux systèmes d'exploitation et navigateur Internet.

WISeKey fait partie du programme Oracle for Startups, l'initiative mondiale d'Oracle visant à soutenir les entrepreneurs et les innovateurs du monde entier, peu importe leur emplacement ou leur technologie. Le programme offre des crédits en nuage, des rabais importants sur les prix, du mentorat et l'accès aux ressources de marketing et aux clients d'Oracle. Les startups intéressées peuvent en apprendre plus et s'inscrire ici.

Les clients d'Oracle qui exécutent des applications et des solutions Blockchain sur la plateforme Cloud d'Oracle peuvent choisir de sécuriser leurs données et identités grâce à l'offre de sécurité unique de WISeCoin.

Ce partenariat avec Oracle contribuera à la mission de WISeCoin de révolutionner le monde de l'identité numérique exploitable dans le cadre de projets Blockchain, IOT ainsi que dans le cadre de IA.

Carlos Moreno, VP Corporate Alliances and Partnership de WISeKey, a fait remarquer que « le fait d'avoir des identités fiables pour les applications Blockchain est un facteur critique lorsqu'il s'agit de transaction immuables il est impératif de s'assurer de l'identité d'un utilisateur à l'aide d'un processus « KYC » le processus de vérification et d'authentification joue un rôle important dans l'architecture de la solution. WISeKey offre un modèle unique de Root of Trust qui sert d'ancrage de confiance commune. La combinaison des vertus de la plate-forme Oracle Blockchain et des certificats numériques de WISeKey vont aider les clients à garantir la sécurité et l'intégrité de toutes les transactions. »

« Nous avons récemment amélioré notre plate-forme Blockchain pour intégrer les certificats de tiers pour les clients d'entreprise qui veulent utiliser leurs propres chaînes de certificats pour enraciner leurs nœuds blockchain », a déclaré Frank Xiong, vice-président du groupe, Développement de produits Blockchain, Oracle. « La capacité d'utiliser les certificats de WISeKey soutenus par la fondation OISTE offre à nos clients communs et à leurs partenaires de l'écosystème blockchain un degré de confiance supplémentaire grâce à un modèle de gouvernance CA qui assure l'indépendance des forces géopolitiques, capital et autres forces. »

Note : La présente version est une traduction de la version originale anglaise.

À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une entreprise mondiale de cybersécurité qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets en utilisant Blockchain, IA et IoT respectant l'humain comme un pivot de l'Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l'informatique omniprésente qui façonne l'internet des objets et des personnes d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base d'installation de plus de 1,5 milliard de microcontrôleurs dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, crypto-monnaies, etc.). WISeKey est positionné de façon unique pour être à la limite de l'IoT car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de Big Data qui, lorsqu'elle est analysée avec l'intelligence artificielle (IA), peut aider les applications industrielles à prédire la défaillance de leurs équipements avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie est fiable grâce à la racine cryptographique suisse de la confiance (« RoT ») de l'OISTE/WISeKey, qui fournit une authentification et une identification sécurisées, tant dans les environnements physiques que virtuels, pour l'Internet des objets, Blockchain et intelligence artificielle. La Root Of Trust de WISeKey sert de point d'ancrage de confiance permettant d'assurer l'intégrité des transactions en ligne entre les objets et entre les objets et les personnes. Pour en savoir plus, visitez www.wisekey.com.

À propos de WISeCoin AG

WISeCoin AG a été officiellement créée en août 2018 à Zug Suisse. Il gère toutes les initiatives Blockchain et les opérations de WISeKey pour ouvrir la voie à l'utilisation quotidienne des technologies 4ème révolution industrielle. WISeCoin AG bénéficie de l'architecture WISeKey comme première et unique plateforme intégrée verticalement combinant un logiciel de cybersécurité propriétaire et des microcontrôleurs sécurisés conçus pour protéger les dispositifs connectés contre les cyber menaces en évolution. WISeCoin est une technologie fiable de registre distribué d'identité pour stocker l'identité des objets et des personnes. Il offre aux objets connectés la possibilité de s'identifier, de s'authentifier et de se vérifier mutuellement avec un certificat numérique. Pour chaque interaction, la Blockchain d'Identité vérifiera la validité de chaque certificat numérique pour sécuriser l'interaction. Pour compenser l'utilisation de la plate-forme, des frais de micro-service sont facturés au moyen d'un jeton utilitaire, appelé le jeton WISeCoin.

À propos d'Oracle

Oracle Cloud propose une suite complète d'applications intégrées pour les ventes, le service, le marketing, les ressources humaines, les finances, la chaîne d'approvisionnement et la fabrication, en plus d'une infrastructure de seconde génération hautement automatisée et sécurisée avec la base de données autonome Oracle. Pour de plus amples renseignements sur Oracle (NYSE : ORCL), veuillez consulter oracle.com.

À propos d'Oracle Blockchain

Seul Oracle fournit une offre blockchain complète, y compris les services prêt à l'entreprise Oracle Blockchain Applications Cloud et Oracle Blockchain Platform pour les développeurs qui ont besoin de construire ou d'intégrer leurs applications. Les applications blockchain d'Oracle sont construites avec Oracle Blockchain Platform et se connectent de manière transparente avec Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud et d'autres applications Cloud d'Oracle. Oracle Blockchain Platform est prêt à la production avec des capacités de qualité d'entreprise, facile à adopter, et rapide à intégrer, accélérant les expériences blockchain des clients et d'économiser leurs coûts.

Contacts:

WISeKey

Contact entreprise : Carlos Moreira, PDG

Tél : +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Relations Investisseurs (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.