Wisekey International : a soumis à la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) un projet de déclaration d'enregistrement confidentiel par le formulaire Form 20-F en vertu de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934

Genève, Suisse, le 26 août 2019 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN), société leader dans le secteur de la cybersécurité et de l'Internet des objets, a annoncé aujourd'hui avoir soumis un projet de déclaration d'enregistrement confidentiel par le formulaire Form 20-F, en vertu de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934 de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Cette annonce fait suite à l'approbation par le conseil d'administration d'une proposition de cotation de ses actions de catégorie B sur un marché boursier américain, sous la forme d'American Depositary Shares.

Une déclaration d'enregistrement consiste en un ensemble de documents, comprenant un prospectus, qu'une société doit déposer auprès de la SEC avant de procéder à la cotation de ses actions sur un marché boursier américain.

Aucun nouveau titre ne sera émis dans le cadre de l'inscription à la cote, qui devrait commencer après que la SEC aura terminé son processus d'examen.

Le présent communiqué de presse est publié conformément à la règle 135 de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (« Securities Act »), et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement de la loi Securities Act.

À propos de WISeKey :

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est un leader mondial en matière de cybersécurité et déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l'IA et l'Internet des objets, tout en respectant la place de l'être humain comme pierre angulaire de l'Internet. WISeKey Microprocessors sécurise l'informatique omniprésente qui façonne l'« Internet of Everything » d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans la quasi-totalité des secteurs de l'Internet des objets (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'Internet des objets, car ses semi-conducteurs produisent une énorme quantité de données « Big Data » qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie est approuvée par la fondation OISTE/La Root of Trust (« RoT ») cryptographique de WISeKey basée en Suisse. Elle offre une authentification et une identification sécurisées dans des environnements physiques et virtuels pour l'Internet des objets, la Blockchain et l'intelligence artificielle. La RoT de WISeKey fait office d'ancre de confiance commune pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, ainsi qu'entre les objets et les personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wisekey.com.

Avis de non-responsabilité :

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations, la situation financière, les performances ou les résultats réels de WISeKey International Holding Ltd diffèrent sensiblement des réalisations, performances ou résultats futurs exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qu'elle contient à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres. Elle ne constitue ni un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse, ni un prospectus de cotation au sens des règles de cotation en bourse de SIX Swiss Exchange. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres à l'avenir sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement de la version modifiée de la loi américaine Securities Act de 1933. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation de WISeKey, de ses titres, ainsi que des avantages et risques associés. Rien dans le présent document ne constitue une promesse ou une déclaration quant aux résultats futurs de WISeKey, ni ne doit être considéré comme tel.