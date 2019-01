Wisekey International : achève la vente des activités QuoVadis SSL/TLS, PKI à DigiCert pour 45 millions USD

WISeKey achève la vente des activités QuoVadis SSL/TLS, PKI à DigiCert pour 45 millions USD

ZOUG (Suisse), le 17 janvier 2019 - WISeKey International Holding Ltd (SIX : WIHN), société leader suisse de cybersécurité et de l'IoT, a annoncé aujourd'hui qu'elle a achevé la vente des activités QuoVadis TLS/SSL, PKI à DigiCert, fournisseur mondial de premier plan de solutions TLS/SSL, IoT et autres solutions PKI, pour 45 millions USD en espèces.



WISeKey a conservé la propriété de la Plateforme ISTANA utilisée pour sécuriser, entre autres, l'industrie de la voiture connectée, dans le cadre de ses offres pour le marché de l'Internet des Objets (IoT), ainsi que sa dernière technologie Blockchain.

WISeKey a utilisé une partie du produit en espèces de 45 millions USD de la vente des activités QuoVadis SSL/TLS PKI pour rembourser intégralement sa dette à ExWorks Capital (environ 26 millions de dollars) ; WISeKey a également l'intention de financer la croissance de son activité IoT principale, d'élargir le portefeuille de WISeCoin et WISephone Blockchain et de renforcer sa position d'acteur majeur proposant des architectures Blockchain sécurisées et fiables.



WISeKey et DigiCert comptent également conclure une entente de partenariat afin d'explorer les opportunités communes sur le marché IoT, en utilisant leurs produits combinés pour améliorer leurs offres mutuelles.

DigiCert continuera d'exploiter QuoVadis en tant que Prestataire de services de confiance dans l'Union européenne et en Suisse, spécialisée dans les Certificats numériques qualifiés et les services associés pour l'Europe, ainsi que dans les services d'infrastructure à clé publique (PKI) gérés par l'entreprise. Cette acquisition cadre avec la vision de DigiCert de fournir les solutions PKI les plus robustes et les plus dispersées au monde, associées à une assistance et expertise locales.

Les actifs supplémentaires du centre informatique de QuoVadis restent soumis à l'approbation de la Regulatory Authority of Bermuda et devraient être transférés à DigiCert dans un avenir proche. En attendant, WISeKey fournira des services de transition à DigiCert pour ces actifs.

Oppenheimer & Co. Inc. a agi en tant que conseiller financier exclusif de WISeKey, et Homburger AG en tant que conseiller juridique principal de WISeKey.

À propos de DigiCert

DigiCert est le premier fournisseur mondial de solutions évolutives TLS/SSL PKI pour l'identité et le chiffrement. Les sociétés les plus innovantes, y compris 89 pour cent des entreprises Fortune 500 et 97 des 100 plus grandes banques mondiales ont choisi DigiCert pour son expertise en identité et chiffrement pour les serveurs Web et les périphériques Internet des Objets. DigiCert prend en charge le TLS/SSL et autres certificats numériques pour les déploiements PKI à n'importe quelle échelle via sa plateforme de gestion du cycle de vie des certificats, CertCentral®. La société est reconnue pour sa plateforme de gestion des certificats de niveau entreprise, son assistance clientèle rapide et compétente, et ses solutions de sécurité leaders sur le marché. Pour les dernières nouvelles et mises à jour de DigiCert, veuillez consulter digicert.com ou suivre @digicert.



À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est l'une des principales entreprises mondiales de cybersécurité déployant actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets, à l'aide de la Blockchain, l'IA et l'IoT, dans le respect de l'être humain comme point d'appui de l'internet. WISeKey Semiconductors sécurise l'informatique omniprésente qui façonne l'IoE (« Internet of Everything ») d'aujourd'hui. WISeKey possède une base installée de plus d'un milliard de micro-puces dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'IoT, car nos semi-conducteurs sécurisent une énorme quantité de données volumineuses (Big Data) qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), peuvent aider les applications industrielles à prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie, approuvée par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse OISTE/WISeKey, offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wisekey.com.

Contacts presse et investisseurs

WISeKey

Contact de la Société :

Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey - Relations investisseurs (États-Unis)

Contact :

Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com



Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.



Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.