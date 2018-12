Wisekey International : annonce la signature d'un accord définitif relatif à la vente des activités technologiques Quovadis SSL/TLS PKI pour 45 millions de dollars USD à DigiCert

WISeKey annonce la signature d'un accord définitif relatif à la vente

des activités technologiques Quovadis SSL/TLS PKI

pour 45 millions de dollars USD à DigiCert

Zoug (Suisse), le 24 décembre 2018 - WISeKey International Holding Ltd (SIX : WIHN (OTCQX : WIKYY), société suisse leader en cybersécurité et IdO, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif avec DigiCert, fournisseur mondial de premier plan de solutions TLS/SSL, IdO et autres solutions ICP, pour vendre les technologies SSL/TLS et ICP de QuoVadis au prix d'achat de 45 millions de dollars USD. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires applicables. La transaction n'est soumise à aucune condition de financement.

En vertu des dispositions de la transaction, WISeKey conservera la Plateforme ISTANA utilisée pour sécuriser, entre autres, le secteur de la voiture connectée, dans le cadre de son offre sur le marché de l'Internet des Objets, ainsi que sa dernière technologie blockchain. Sous réserve de la réalisation de la transaction, WISeKey et DigiCert ont l'intention de conclure un partenariat afin d'explorer les opportunités communes sur le marché de l'IdO, en utilisant leurs produits combinés pour améliorer leurs offres mutuelles.

DigiCert s'engage à continuer à exploiter l'activité QuoVadis en tant que prestataire de services de confiance qualifié (« Qualified Trusted Service Provider ») en Europe et envisage d'ajouter sa technologie de classe mondiale pour renforcer davantage la présence européenne de QuoVadis. Les clients européens de DigiCert continueront de bénéficier de la meilleure technologie de sécurité conforme à la norme de confidentialité des données européenne et à d'autres normes réglementaires.

Oppenheimer & Co. Inc. agit en tant que conseiller financier exclusif de WISeKey, et Homburger AG en tant que conseiller juridique principal de WISeKey.

À propos de DigiCert

DigiCert est le premier fournisseur mondial de solutions évolutives ICP et SSL pour l'identité et le chiffrement. Les sociétés les plus innovantes, y compris les Global 2000, ont choisi DigiCert pour son expertise en identité et en chiffrement pour les serveurs Web et les périphériques IdO. DigiCert prend en charge les protocoles cryptographiques TLS/SSL et d'autres certificats numériques pour les déploiements ICP à n'importe quelle échelle via sa plateforme de gestion du cycle de vie des certificats, CertCentral®. La société est reconnue pour sa plateforme de gestion de qualité professionnelle, son support client rapide et compétent et ses solutions de sécurité leaders sur le marché. Pour les dernières nouvelles et mises à jour de DigiCert, consultez digicert.com ou suivez @digicert.



À propos de WISeKey

WISeKey (SIX : WIHN (OTCQX : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT de WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consultez www.wisekey.com.

Contacts presse et investisseurs

WISeKey

Contact de la Société :

Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey - Relations investisseurs (États-Unis)

Contact :

Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com





