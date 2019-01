Wisekey International : et la Fondation Race for Water, à l'occasion du Geneva Blockchain Congress, dévoilent une solution d'Identity Blockchain innovante afin de réduire la pollution plastique des Océans et de ré...

WISeKey International Holding SA / WISeKey et la Fondation Race for Water, à l'occasion du Geneva Blockchain Congress, dévoilent une solution d'Identity Blockchain innovante afin de réduire la pollution plastique des Océans et de ré... . Est traité et transmis par West Corporation. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

Geneva, Switzerland / New York, USA - 23 Janvier 2019 - WISeKey International Holding Ltd (SIX : WIHN), société leader suisse de cybersécurité et de l'IoT (Internet of Things), a annoncé aujourd'hui en partenariat avec la Fondation Race for Water, organisation dédiée à la préservation de l'eau, qu'il invite les fabricants et les utilisateurs de produits en plastique à participer au « Race for Water Program » afin de réduire la pollution mondiale et réduire l'empreinte plastique.

En utilisant sa technologie d'Identity Blockchain, pour chaque produit fabriqué par des entreprises partenaires, WISeKey génèrera une identité digitale sauvegardée sur la Blockchain de WISeKey relié à un outil de sécurité numérique intégré au produit soit via un QR Codes, une micro puce NFC (à travers un nouveau brevet américain pour un dispositif NFC anti-contrefaçon enregistré sous le numéro 7.898.422) ou la technologie UHF RFID. Lors de l'achat d'un produit équipé d'un tel dispositif intégré, le client, en utilisant l'Application Race for Water installée sur son téléphone portable, aura la possibilité de le scanner et d'obtenir les informations concernant le produit et son impact écologique si ce dernier n'est pas recyclé à proprement parlé.

Chaque produit a une identité digitale unique, et peut générer un certain nombre de Plastic Tokens, une crypto-monnaie développée par WISeCoin AG, un Fond Commun de Créances (Special Purpose Vehicle). La quantité de Plastic Tokens sera proportionnelle et indiquera l'effort mis dans le recyclage du produit scanné. De plus, les Plastic Tokens représenteront une "promesse de don" pour la Fondation Race for Water.

Une fois que le produit est équipé d'un tel dispositif, chaque transaction est signée digitalement en utilisant l'Identity Blockchain et la PKI technology de WiseKey, permettant ainsi de représenter précisément et de manière infalsifiable l'effort mis par les entreprises participantes à recycler leurs produits. Ces entreprises et leurs efforts pour sauver notre environnement seront intégrés dans une base de données, gérée par la Fondation Race for Water. Un classement sera mis en place en fonction du volume de transaction de Plastic Tokens généré par chacune d'entre elles.

De plus, la Fondation Race for Water coopère avec ETIA, un groupe Français d'ingénierie spécialisé dans les écotechnologies, pour traiter les déchets plastiques non triés, et les convertir en électricité. La machine « Plastic Waste to Energy »ETIA's Plastic to Electricity Pyrolysis Plants (https://www.raceforwater.org/fr/the-race-for-water-foundation/act/biogreen-by-etia/) peut traiter entre 5 et 12 tonnes de déchets plastiques par jour et générer assez d'électricité pour subvenir au besoin d'environs 6.000 familles.



« WISeKey soutient activement les activités en lien avec la protection de l'environnement tout particulièrement à l'occasion d'événement sportifs en lien avec l'Océan (incluant les 32ème, 33ème, 34ème et 35ème Coupe de l'America) mais également de nouvelles initiatives tel que le projet Race for Water. Chez WISeKey, nous sommes conscients du besoin urgent de nettoyer les Océans des déchets plastique car chaque minute l'équivalent d'un camion poubelle rempli uniquement de plastique est jeté dans les Océans. Nous nous engageons donc à travailler avec des organisations à la fois locales et mondiales, pour sensibiliser, accroître les efforts mis en matière de recyclage et réduire la pollution plastique à travers le monde » explique Carlos Moreira, Fondateur et CEO de WISeKey.

À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est l'une des principales entreprises mondiales de cybersécurité déployant actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets, à l'aide de la Blockchain, l'IA et l'IoT, dans le respect de l'être humain comme point d'appui de l'internet. WISeKey Semiconductors sécurise l'informatique omniprésente qui façonne l'IoE (« Internet of Everything ») d'aujourd'hui. WISeKey possède une base installée de plus d'un milliard de micro-puces dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'IoT, car nos semi-conducteurs sécurisent une énorme quantité de données volumineuses (Big Data) qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'intelligence artificielle (IA), peuvent aider les applications industrielles à prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie, approuvée par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse OISTE/WISeKey, offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wisekey.com.

