Wisekey International : et le Blockchain Research Institute signent un accord pour créer des Centres d'excellence de la Blockchain interconnectés à travers le monde

WISeKey et le Blockchain Research Institute signent un accord pour créer des Centres d'excellence de la Blockchain interconnectés à travers le monde



L'accord a été annoncé par Don Tapscott et Carlos Moreira au Geneva Annual Blockchain Congress





Genève, le 19 janvier 2019 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey ») (SIX : WIHN), principale entreprise mondiale de cybersécurité, Blockchain et IoT a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat avec le Blockchain Research Institute (BRI) pour la création d'un certain nombre de Centres d'excellence de la Blockchain interconnectés dans le monde. Outre les Centres d'excellence de la Blockchain déjà établis par WISeKey en Inde, à Maurice et au Rwanda, l'accord prévoit la création de nouveaux centres, à commencer par deux nouveaux centres situés à Buenos Aires (Argentine) et Genève (Suisse).

L'esprit de cette initiative est de promouvoir l'utilisation internationale des technologies de la blockchain, faciliter l'adaptation et l'intégration rapides des solutions basées sur le blockchain, favoriser une collaboration plus étroite entre les secteurs public, privé et universitaire et coopérer pour que les dernières normes technologiques soient disponibles de manière sûre et fiable. Les Centres d'excellence de la Blockchain contribueront également au prototypage, à la co-création de cas d'utilisation et à la création IP sur la technologie et les plateformes blockchain. Ils deviendront également un moyen de faire participer les entreprises et les gouvernements du monde entier aux travaux du BRI, ainsi qu'un canal de distribution pour les activités de recherche du BRI.

Les Centres d'excellence de la Blockchain fonctionneront comme un écosystème de blockchain coordonné et interopérable dans le monde entier, permettant à tous les partenaires de tirer pleinement parti des connaissances, expériences et ressources partagées. Chaque Centre d'excellence de la Blockchain devrait développer une expertise particulière pouvant être partagée entre tous les centres. Par exemple, le Centre d'excellence de la Blockchain de Buenos Aires dirigera le développement de plateformes et d'applications particulières pour lutter contre la contrefaçon, le commerce illicite et la corruption, tandis que le Centre d'excellence de la Blockchain de Genève se concentrera sur la Fintech (technologie financière), notamment la banque privée numérique et les applications de négoce de matières premières.

Carlos Moreira, Fondateur et PDG de WISeKey, a déclaré : « La création des Centres d'excellence de la Blockchain représente une étape importante pour surmonter l'énorme déficit de confiance avec lequel nous vivons actuellement et représente un effort sans précédent visant à renforcer la collaboration entre les secteurs public, privé et universitaire en vue de l'adoption des dernières normes technologiques en matière de blockchain de manière sûre et fiable ».

Don Tapscott, Fondateur et Président exécutif du Blockchain Research Institute, a déclaré : « La Blockchain représente la deuxième ère de l'Internet - d'un Internet d'information à un Internet de valeur. Au BRI, nous sommes ravis que l'initiative des Centres d'excellence de la Blockchain puisse aider le monde à accéder à notre travail et à en tirer parti ».

Cliquer ici pour lire l'entrevue de Carlos Moreira avec l'AGEFI.

About WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems for people and objects using Blockchain, AI and IoT respecting the Human as the Fulcrum of the Internet. WISeKey Microprocessors Secures the pervasive computing shaping today's Internet of Everything. WISeKey IoT has an install base of over 1.5 billion microchips in virtually all IoT sectors (connected cars, smart cities, drones, agricultural sensors, anti-counterfeiting, smart lighting, servers, computers, mobile phones, crypto tokens etc.). WISeKey is uniquely positioned to be at the edge of IoT as our semiconductors produce a huge amount of Big Data that, when analyzed with Artificial Intelligence (AI), can help industrial applications to predict the failure of their equipment before it happens.

Our technology is Trusted by the OISTE/WISeKey's Swiss based cryptographic Root of Trust ("RoT") provides secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people. For more information, visit www.wisekey.com and www.wisecoin.com .

À PROPOS du Blockchain Research Institute

Le Blockchain Research Institute (BRI) est une division de The Tapscott Group Inc. C'est un groupe de réflexion indépendant et mondial, cofondé par Don et son fils Alex Tapscott. Les Tapscott sont les auteurs de la Blockchain Revolution - le best-seller numéro un mondial en matière de blockchain. Le BRI rassemble les plus grands chercheurs mondiaux afin d'entreprendre des recherches novatrices sur la technologie blockchain. Financé par des membres comprenant des entreprises internationales et agences gouvernementales, le programme de recherche du BRI, évalué à plusieurs millions de dollars, comprend plus de 100 projets explorant les implications stratégiques de la blockchain sur les entreprises, les gouvernements et la société. Des opportunités de marché aux meilleures pratiques et aux défis de mise en oeuvre, le BRI se consacre à inspirer et préparer les dirigeants des secteurs privé et public à être les catalyseurs de la transformation de la blockchain.

https://www.blockchainresearchinstitute.org/

Contacts presse et investisseurs

Contact de la Société WISeKey :

Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com



WISeKey - Contact Relations investisseurs (États-Unis) :

Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com



Blockchain Research Institute

Contact de la Société :

Don Tapscott

Fondateur et Président exécutif

info@tapscott.com



BRI - Contact presse :

Luke Bradley

Directeur des communications

Tél. : +1 647 228-3686

luke@tapscott.com





Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.