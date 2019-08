Wisekey International : participera à la conférence annuelle Oppenheimer sur la technologie, l'Internet et les communications qui se déroulera le 7 août à Boston

WISeKey a également annoncé aujourd'hui que son conseil de direction a approuvé une proposition de cotation de ses American Depositary Shares sur le marché boursier Nasdaq.

Zoug, Suisse, le 5 août 2019 - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN, OTCQX : WIKYY), société leader dans le secteur de la cybersécurité et de l'Internet des objets, a annoncé aujourd'hui que son PDG, Carlos Moreira, ainsi que son directeur financier, Peter Ward, participeront à la conférence annuelle Oppenheimer sur la technologie, l'Internet et les communications qui se déroulera le 7 août 2019 à 14 h 25 ET à l'hôtel Four Seasons de Boston.

La diffusion en direct de la présentation de WISeKey est accessible sur le Web par le biais du lien suivant https://www.veracast.com/webcasts/opco/technology2019/61210369833.cfm. Les investisseurs pourront télécharger la présentation la plus récente depuis la section « Investors » (Investisseurs) du site Web de WISeKey, www.wisekey.com. Par ailleurs, la direction organisera des réunions individuelles avec les investisseurs tout au long de la journée.

WISeKey a également annoncé aujourd'hui que son conseil de direction a approuvé une proposition de cotation de ses American Depositary Shares sur le marché boursier Nasdaq. Aucun nouveau titre ne sera émis dans le cadre de cette proposition. La cotation devrait commencer une fois que la « SEC » (U.S. Securities and Exchange Commission) aura examiné la déclaration d'enregistrement soumise par WISeKey. La procédure de cotation devrait aboutir en décembre 2019.

About WISeKey:

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems for people and objects using Blockchain, AI and IoT respecting the Human as the Fulcrum of the Internet. WISeKey Microprocessors Secures the pervasive computing shaping today's Internet of Everything. WISeKey IoT has an install base of over 1.5 billion microchips in virtually all IoT sectors (connected cars, smart cities, drones, agricultural sensors, anti-counterfeiting, smart lighting, servers, computers, mobile phones, crypto tokens etc.). WISeKey is uniquely positioned to be at the edge of IoT as our semiconductors produce a huge amount of Big Data that, when analyzed with Artificial Intelligence (AI), can help industrial applications to predict the failure of their equipment before it happens.

Our technology is Trusted by the OISTE/WISeKey's Swiss based cryptographic Root of Trust ('RoT') provides secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people. For more information, visit www.wisekey.com.

