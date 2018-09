Wisekey International : présente ses résultats du premier semestre 2018

WISeKey présente ses résultats du premier semestre 2018

L'activité Cybersécurité et IdO de WISeKey connaît une hausse de 35 % de ses revenus

WISeKey organisera une conférence téléphonique le lundi 17 septembre à 15h00 CET / 9h00 ET

Les revenus totaux du premier semestre 2018 ont augmenté de 35 % pour atteindre 25,9 millions de dollars, contre 19,2 millions de dollars de revenus retraités au premier semestre 2017, grâce aux revenus plus élevés de l'activité Cybersécurité et IdO, et des semiconducteurs liée à une forte hausse des nouveaux clients et à l'expansion des comptes existants.

La marge brute a augmenté de 6 %, passant de 44 % au premier semestre 2017 à 50 % au premier semestre 2018, soit une hausse de 4,5 millions de dollars du bénéfice brut.

De solides liquidités et une bonne situation financière avec une trésorerie de 7,9 millions de dollars au 30 juin 2018, en hausse de 1,6 million de dollars par rapport au 30 juin 2017, grâce à une amélioration de la performance opérationnelle.

WISeKey prévoit de déclarer un chiffre d'affaires d'environ 60 millions de dollars pour l'année 2018 (sur lesquels WISeCoin devrait générer environ 5 millions de dollars, sous couvert d'un lancement avant la fin de l'année 2018, lui-même tributaire des autorisations réglementaires).

ZUG, Suisse - le 14 septembre 2018 - WISeKey International Holding Ltd (SIX : WIHN, OTCQX : WIKYY) (« WISeKey » ou la « Société »), une société suisse leader dans le domaine de la cybersécurité et de l'Internet des objets, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers audités pour le semestre clos le 30 juin 2018 (« S1 2018 »). Les revenus de WISeKey ont augmenté de 35 %, passant de 19,2 millions de dollars de revenus retraités au premier semestre 2017 à 25,9 millions de dollars, grâce à la hausse des revenus de l'activité Cybersécurité et IdO, et des semiconducteurs.



Au sein de la cybersécurité, la croissance des revenus s'accélère, en hausse de 30 %, et dépasse la concurrence. Pour le groupe, le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 25,9 millions de dollars, en hausse de 35 % par rapport à l'année précédente grâce à la demande de semiconducteurs pour l'IdO et d'applications d'IdO avec de nouveaux brevets dans les domaines de l'anti-contrefaçon et de la gestion des identités.

FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS

De nouveaux accords pour les secteurs des voitures intelligentes, des produits pharmaceutiques et des technologies financières, et des produits de consommation qui, dans l'ensemble, élargissent l'écosystème des puces IdO de WISeKey.

Une offre de cybersécurité renforcée de solutions propriétaires, une empreinte accrue et de nouvelles acquisitions de clients.

Poursuite des investissements dans la sécurité par IdO, avec des partenariats solides spécifiques au secteur.

Développement de notre portefeuille de solutions de plateformes verticales en blockchain et intelligence artificielle (« IA ») suite à l'acquisition de QuoVadis pour les services de cybersécurité gérée et de gestion des identités.

Nouvelles améliorations de la plateforme verticale pour l'IdO grâce à l'établissement de partenariats avec des acteurs de premier plan dans le domaine de l'IdO.

Extension du portefeuille de brevets avec une nouvelle propriété intellectuelle et de nouveaux brevets fruits de l'agrégation de 39 familles de brevets IdO / Semiconducteurs (plus de 200 brevets au total) à son portefeuille (https://www.wisekey.com/patents/).

DONNÉES FINANCIÈRES CLÉS





PCGR américains

(Millions USD) S1 2018 S1 2017 CA net 25,9 19,2 Marge brute 12,9 8,4 Perte d'exploitation rapportée (7,3) (3,7) Perte nette imputable à WISeKey rapportée (10,7) (7,3) Non PCGR américains

(Millions USD) S1 2018 S1 2017 Perte d'exploitation ajustée (2,5) (0,8) Perte nette ajustée attribuable à WISeKey (4,4) (0,6)

Il est à signaler que durant le premier semestre 2018, nous avons développé nos activités R&D et marketing, et augmenté de manière significative notre force de vente afin de répondre à la forte demande de nos 2 segments : Semiconducteurs et Cybersécurité. Ainsi les dépenses de R&D et les frais de vente et de commercialisation ont augmenté respectivement de 24% et 72% au premier semestre 2018 pour atteindre un total de 8,2 millions de dollars, comparé à un total de 5,7 millions de dollars pour la même période en 2017. De plus, au premier semestre 2018, nos frais généraux et d'administration ont augmenté de 56%, soit 4,4 millions de dollars, pour atteindre 12,3 millions de dollars. Cette hausse est principalement expliquée par la consolidation des frais d'exploitation de QuoVadis à partir du 3 avril 2017 (date d'acquisition) lors du premier semestre 2017, alors que la même période 2018 inclut 6 mois pleins jusqu'au 30 juin 2018. Les frais généraux et d'administration de QuoVadis pour la période du 1er janvier 2017 au 2 avril 2017 s'élevaient à 3,1 millions de dollars. Enfin, une reprise de provision de 1,4 millions de dollars, liée à un contrat défavorable renégocié à sa valeur de marché au premier semestre 2017, a eu une incidence négative sur le premier semestre 2018 au cours duquel les autres produits d'exploitations ne s'élevaient qu'à 0,2 millions de dollars. En conséquence, notre perte nette est passée de 7,3 millions de dollars au premier semestre 2017 à 10,7 millions de dollars au premier semestre 2018.



Carlos Moreira, PDG de WISeKey, a déclaré : « Au cours du premier semestre 2018, nous avons intégré l'offre Ido et Cybersécurité via un nouveau concept de plateforme avec les nouveaux développements sur Ines et ISTANA. La plateforme WISeKey offre aux clients un moyen simple d'accepter toutes ces technologies 4IR développées par WISeKey sans compromettre la confiance et la sécurité, qui sont l'ADN de la société. WISeKey a intégré sa technologie Cybersécurité et IdO à l'IA et à la blockchain. Donc, au lieu d'aider simplement les clients à intégrer les puces, l'ICP, l'IdO et l'IA à des licences individuelles, WISeKey a étendu sa plateforme à l'ensemble des solutions WISeKey répondant aux besoins des clients. »



Peter Ward, directeur financier de WISeKey, a déclaré : « Grâce à notre stratégie d'exécution disciplinée et ciblée, renforcée par l'équipe des ressources de Quovadis et VaultIC, nous avons pu générer de solides résultats financiers au cours du premier semestre 2018. Avec une augmentation de 35 % des revenus du groupe et une augmentation de 53 % de la marge brute, les résultats financiers commencent à montrer les avantages des efforts d'intégration. L'augmentation de la marge brute de 6 % démontre également que les synergies du groupe auront un impact favorable sur les marges. »

Conférence téléphonique et diffusion Web

Carlos Moreira, PDG, et Peter Ward, directeur financier, animeront une conférence téléphonique le lundi 17 septembre 2018 à 15h00 CET / 9h00 ET pour discuter de ces résultats, des développements commerciaux récents et des projets de croissance. Une séance de questions-réponses suivra les observations préparées.

Les parties intéressées peuvent se joindre à la conférence en composant le :

États-Unis d'Amérique et Canada : (1)877-445-9755 Royaume-Uni (fixe) : 0 800 7563429 Allemagne (fixe) / (mobile) : 0 800 182 0040 / 0 800 184 4713 France (fixe) / hors Monaco : 0 800 912 848 Suisse (fixe) / (mobile) : 0 800 835 525 / 0 800 891 374 Espagne (fixe) / (mobile) : 900 834 236 / 900 834 876

Pour accéder à l'appel, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure de début.

L'appel sera également diffusé simultanément sur Internet via le lien suivant http://www.investorcalendar.com/event/37549 et ce lien sera également disponible dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de WISeKey http://wisekey.com/investors/.

Rapport S1 2018

En outre, les investisseurs pourront télécharger le Rapport S1 2018 depuis le site Web de WISeKey à l'adresse suivante : https://www.wisekey.com/investors/reports/annual-reports/.

Mesures financières non PCGR

Pour la gestion des activités de WISeKey sur une base consolidée, la direction de WISeKey élabore un plan d'exploitation annuel approuvé par notre conseil d'administration et utilisant des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour mesurer les performances par rapport à ce plan, la direction considère les impacts réels ou potentiels sur ces mesures financières non PCGR des mesures prises pour réduire les coûts dans le but d'augmenter notre marge brute et notre marge d'exploitation et lors de l'évaluation des niveaux appropriés d'efforts en matière de recherche et de développement. De plus, la direction s'appuie sur ces mesures financières non PCGR pour prendre des décisions concernant les dépenses de produits, les budgets administratifs et les autres dépenses d'exploitation. Nous estimons que ces mesures financières non PCGR, combinées aux résultats PCGR et aux rapprochements avec les mesures financières PCGR correspondantes, permettent de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la Société et les facteurs et tendances qui influent sur ses activités. Nous estimons qu'elles permettent aux investisseurs d'effectuer des comparaisons supplémentaires de nos résultats d'exploitation, d'évaluer notre situation en termes de liquidité et de capital, et d'analyser le rendement financier, à l'exclusion de l'incidence des frais non liés aux activités, de certaines dépenses, qui peuvent masquer les tendances des performances sous-jacentes de WISeKey. Ces informations permettent également aux investisseurs de comparer les résultats financiers entre les périodes au cours desquelles certains éléments peuvent varier indépendamment des performances de l'entreprise et permettent une plus grande transparence en ce qui concerne les indicateurs clés utilisés par la direction.

Ces mesures financières non PCGR s'ajoutent aux mesures de performance financière préparées conformément aux PCGR mais ne sont pas censées les remplacer ou leur être supérieures. La présentation de ces éléments et d'autres éléments similaires dans les résultats financiers non conformes aux PCGR de WISeKey ne doit pas être interprétée comme impliquant que ces éléments sont non récurrents, peu fréquents ou inhabituels. Le rapprochement de ces mesures non PCGR avec les mesures les plus comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans la partie des états financiers de ce communiqué dans un tableau intitulé « Rapprochement financier entre les résultats PCGR et les résultats non conformes aux PCGR (non audités) ».



L'activité au premier semestre 2018

L'approche évolutive de notre plateforme permet aux clients venant d'horizons et ayant des besoins différents de bénéficier de la complémentarité de la plateforme et de la facilité d'utilisation de son modèle de licence. Les clients qui utilisent uniquement les solutions de Cybersécurité de WISeKey peuvent désormais étendre leur utilisation à l'IdO, acquérir des micropuces, ajouter des technologies de blockchain et de cryptomonnaie, et se connecter aux clouds IA sans avoir à quitter la plateforme ou à remettre en cause leurs modèles de confiance. L'un des avantages de la plateforme WISeKey est qu'elle permet d'utiliser différents éléments pour « dialoguer ». Cela signifie que cette plateforme peut être intégrée aux systèmes existants des clients.

La plateforme WISeKey peut être utilisée pour divers cas d'utilisation dans le même déploiement. Elle peut être déployée en tant que plateforme IdO de nouvelle génération pour le déploiement d'objets convergents prêts à l'emploi, ce qui permet l'extension à mesure que les entreprises requièrent une utilisation plus sophistiquée de la plateforme.

La plateforme WISeKey intègre actuellement le module ISTANA PKI opérationnel dans le secteur de la voiture connectée, ce qui permet aux constructeurs automobiles de valider l'authenticité des différents composants du véhicule. La sécurité par certificats garantit également la communication à bord entre les composants du véhicule et permet des mises à jour logicielles sécurisées en direct. De plus, les certificats d'authentification peuvent être utilisés par les employés, les concessionnaires et les fournisseurs pour accéder aux composants automobiles afin de déceler les problèmes mécaniques ou techniques, et de mettre à jour les logiciels depuis n'importe où. Enfin, la plateforme ISTANA PKI permet aux utilisateurs d'interagir en toute sécurité avec les fonctions intelligentes d'une voiture à l'aide de smartphones et d'autres appareils.



Services de gestion d'identité (Identity Management), d'ICP gérée (Managed PKI) et de signature numérique (Digital Signing) de WISekey

Au cours du deuxième trimestre, des synergies commerciales avec l'activité Gestion d'identité de WISeKey QuoVadis ont vu le jour et ont permis de nouvelles avancées importantes dans les secteurs des voitures connectées, des équipementiers et constructeurs automobiles, des banques et assurances, ainsi que d'autres services de soutien d'administration en ligne.

WISeKey QuoVadis a également annoncé au cours du trimestre la fourniture de services de messagerie sécurisés à plus de 200 caisses d'épargne en Allemagne. WISeKey QuoVadis Trustlink Deutschland GmbH et Finanz Informatik ont annoncé leur coopération afin de fournir une communication par messagerie sécurisée (S/MIME) au secteur des services financiers allemand. Rien qu'en Allemagne, WISeKey QuoVadis fournit des services d'ICP similaires à plus de 300 entreprises telles qu'Allianz, Daimler, VW Financial Services, Siemens, Commerzbank ou encore Volksbankengruppe. Le Digital Onboarding (les outils digitaux « onboarding »), combiné aux services de signature personnelle intégrée, connait une forte dynamique en Suisse auprès de différents nouveaux clients dans le secteur des banques privées et cantonales. Les services de signature électronique de WISeKey QuoVadis basés dans l'UE, exploitant les bénéfices des certificats qualifiés européens en vertu de la règlementation eIDAS entre les pays, aident les grands cabinets comptables internationaux, les gouvernements et les banques à simplifier les processus et à améliorer l'efficacité. Parmi les clients qui utilisent les services de signature pluriannuels, on peut citer EY, PWC, KPMG, la Chambre de commerce hollandaise ainsi que le Ministère des affaires étrangères hollandais.

Les activités ICP gérée et Cybersécurité ont commencé à générer de nouveaux revenus en Europe en relation avec la mise en oeuvre du règlement RGPD, car un plus grand nombre de sociétés ont dû faire appel à la technologie WISeKey QuoVadis pour assurer leur conformité au nouveau Règlement général européen sur la protection des données (Directive 95/46/CE), connu sous l'acronyme RGPD (approuvé par le Parlement européen en avril 2016 et entré en vigueur le 25 mai 2018), le droit primaire régulant la façon dont les entreprises protègent les données personnelles des citoyens européens.

CyberSécurité WISeKey

WISeKey a rejoint le Tech Accord sur la cybersécurité en juin 2018, au côté de dix autres sociétés qui ont paraphé cet accord décisif au cours des deux derniers mois, dans l'objectif de défendre tous les clients du monde entier contre les attaques malveillantes d'entreprises et d'États-nations cybercriminels. Les sociétés participant au Tech Accord comprennent ABB, Arm, Atlassian, Avast, Bitdefender, BT, CA Technologies, Carbon Black, Cisco, Cloudflare, Cyber adAPT, DataStax, Dell, DocuSign, ESET, Facebook, Fastly, FireEye, F-Secure, Gigamon, GitHub, GitLab, Guardtime, HPE, HP Inc., Intuit, Juniper Networks, KoolSpan, KPN, LinkedIn, MediaPRO, Microsoft, Nielsen, Nokia, Oracle, RSA, Salesforce, SAP, Stripe, Telefonica, Tenable, Trend Micro, VMware et WISeKey. Ces entreprises encadrent des aspects importants des infrastructures de communication du monde entier, y compris la gestion des relations clients basée sur le cloud, les outils de collaboration, la télécommunication, la sécurité des points d'accès, la sécurité des centres de données et le cryptage. La neutralité et la position uniques de WISeKey dans la fourniture d'une plateforme sécurisée et fiable pour les transactions Internet sont de vrais atouts pour renforcer la défense contre les cyberattaques.



Améliorations en termes de propriété intellectuelle

La stratégie de WISeKey, visant à devenir un acteur majeur sur le marché de l'IdO, de la Cybersécurité, de l'IA et de la blockchain implique une évaluation constante des acquisitions supplémentaires potentielles et le développement de nouveaux PI et brevets. En un an seulement, WISeKey a ajouté plus de 46 familles de brevets à son portefeuille (https://www.wisekey.com/patents/) nécessaires pour intégrer la Root of Trust (Racine de confiance) OISTE/WISeKey aux appareils intégrés à l'IdO avec des solutions IA de résolution des problèmes. Pour WISeKey, consolider son portefeuille de brevets et sa propriété intellectuelle est essentiel pour s'assurer que la société restera un acteur majeur de la « Deep Tech » pour les années à venir. Son portefeuille de brevets permet à WISeKey de se différencier des autres sociétés qui utilisent des technologies couramment disponibles. WISeKey se concentre sur l'intégration d'une technologie unique à la fois différenciée, protégée et difficile à reproduire sur la base de découvertes scientifiques tangibles ou d'innovations techniques.



Internet des objets (IdO) et Internet industriel des objets (IIdO)

L'Internet des objets (IdO) et l'Internet industriel des objets (IIdO) sont le domaine clé et le segment enregistrant la croissance la plus rapide pour WISeKey cette année. Les revenus générés par ce segment continuent d'augmenter en raison de la nouvelle génération de Puces IdO, d'identification, d'authentification et de données basée sur les capteurs et de création d'IA pour les ensembles de données enrichies. Les éléments apparus pendant le premier semestre 2017 ne représentent qu'un aperçu de la façon dont les technologies IdO et IIdO utilisées dans la résolution de problèmes complexes de logistique, fabrication, services et chaînes d'approvisionnement peuvent générer le plus de valeurs possible pour WISeKey.

En début d'année, WISeKey a annoncé un partenariat stratégique avec IBM pour sécuriser l'IdO à l'aide de la technologie de pointe de WISeKey. La collaboration offrira une sécurité renforcée des données sensibles échangées entre les appareils à travers les réseaux IdO et la plateforme IdO Watson d'IBM, en ajoutant des capacités étendues afin de sécuriser les appareils IdO et leur gestion depuis un emplacement central. Ainsi, les clients bénéficient d'une confiance accrue dans les données traitées par leur application, et d'un risque réduit de perte de revenus en raison de cyberattaques de toutes sortes, ce qui leur permet de mieux optimiser leur activité.

La plateforme IdO Watson d'IBM est un système cognitif qui s'inspire du monde physique et y instille de l'intelligence. Les fabricants d'appareils et les entreprises peuvent utiliser la puissance de la Plateforme IdO Watson pour créer des solutions intégrées et spécialisées permettant de résoudre leurs défis commerciaux. La plateforme IdO Watson implémente un « agent de messagerie » qui permet l'échange d'informations entre appareils et applications professionnelles, par le biais d'une technologie ICP (« Infrastructure à clés publiques ») assurant l'authentification et le cryptage des données. Cela sous-entend une intégration transparente avec le concept de Root of Trust (RoT) de WISeKey qui fournit l'identité numérique pouvant être exploitée ultérieurement sur la plateforme IdO Watson.

Assurer un haut niveau de sécurité pour les voitures connectées

Les véhicules comprendront un module matériel sécurisé, à savoir une micropuce WISeKey comportant un certificat numérique WISeKey. La micropuce permettra d'envoyer des WISeCoins en toute sécurité. WISeCoin dispose également d'une identification numérique infalsifiable pour les voitures et chargeurs électrique. La technologie utilisée dans les voitures électriques autonomes doit impérativement être hautement sécurisée. La plupart des véhicules actuellement sur le marché utilisent une technologie qui peut comporter des vulnérabilités les exposant à un risque élevé de piratage. La sécurité des données est donc un problème qui doit être abordé et c'est pourquoi WISeKey a pris des mesures notables afin de s'assurer que le système d'identification soit impossible à pirater. Le nombre de fabricants de voitures intelligentes qui utilisent les Services ICP de WISeKey a régulièrement augmenté. La société joue un rôle clé dans le secteur et la situation devrait encore s'améliorer avec la croissance constante du nombre de voitures électriques qui atteindra environ 250 millions d'ici 2020, contre environ 21 millions en 2016. Il est donc important de s'assurer du caractère inviolable de leurs systèmes de sécurité.

Programme de Certificats américains d'actions étrangères (American Depository Receipt - ADR) de niveau I

WISeKey a également établi un Programme de Certificats américains d'actions étrangères (ADR) de niveau I aux États-Unis en mai 2018. Les ADR de WISeKey se négocient en dollars américains et donnent accès aux droits de vote et aux dividendes liés aux actions WISeKey sous-jacentes cotées aux États-Unis sur l'indice OTCQX sous le symbole WIKYY. Chaque ADR représente deux actions ordinaires négociées sur la Bourse suisse sous le symbole WIHN. Les investisseurs basés aux États-Unis peuvent trouver les dernières publications financières et les cours en temps réel de niveau 2 pour la société sur www.otcmarkets.com.

À propos de WISeKey :

WISeKey (SIX : WIHN, OTCQX : WIKYY) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust ( RoT - Racine de confiance) cryptographique basée en Suisse de OISTE/WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des objets, la blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.wisekey.com.

Pour recevoir les dernières actualités de WISeKey, veuillez consulter le Coin des investisseurs (Investors Corner) de WISeKey.

Contacts presse et investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Contact Société : Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com Relations investisseurs (États-Unis) WISeKey

Contact : Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Clause de non-responsabilité :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotations au sens des règles d'admission à la cote de la Six Suisse Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n'est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.

WISeKey International Holding AG

Informations financières non PCGR américains supplémentaires

Rapprochement PCGR américains - non PCGR américains

Ci-après une description des ajustements apportés aux mesures financières PGCR américains :

Rémunération à base d'actions

Charge de dépréciation

Amortissement des immobilisations incorporelles

Amortissement de la CAE

Ajustement à leur juste valeur des titres négociables

Frais juridiques liés aux fusions et acquisitions

Honoraires professionnels liés aux fusions et acquisitions

Gain de liquidation de filiale

Amortissement de la réduction de la dette

Impact fiscal différé

La société encourage les investisseurs à examiner attentivement ses résultats en vertu des PCGR, ainsi que ses informations non PCGR supplémentaires, et le rapprochement entre ces présentations, afin de mieux comprendre ses activités. Les résultats financiers non PCGR sont présentés en plus des mesures financières calculées conformément aux PCGR, et non en remplacement de celles-ci ou au-dessus d'elles.