Wisekey International : signe des accords exécutoires pour acquérir une participation de 22 % dans Tarmin.com, le leader des infrastructures définies de données et de logiciels basé à Boston, au Massachusetts, et lancer une nouvelle offre en nuage sécurisée.

WISeKey signe des accords exécutoires pour acquérir une participation de 22 % dans Tarmin.com, le leader des infrastructures définies de données et de logiciels basé à Boston, au Massachusetts, et lancer une nouvelle offre en nuage sécurisée.

WISeKey International Holding Ltd (SIX: WIHN, OTTCQX: WIKYY), une société suisse de cybersécurité et d'IdO, a annoncé aujourd'hui une prise de participation de 22 % dans Tarmin, le pionnier des infrastructures définies de données et de logiciels, basé à Boston (Massachusetts), qui fournit une approche massivement évolutive, transparente et unifiée en matière de gestion, stockage, rétention, sécurité et recherche de données cohérentes dans le nuage et les infrastructures de stockage traditionnelles.

Cet investissement stratégique permet à WISeKey de renforcer sa plateforme IdO de cybersécurité avec la plateforme de gestion de données GridBank de Tarmin pour relever les principaux défis liés au stockage, à la gestion et à la valorisation de quantités massives de données à long terme. Les volumes de données augmentent de manière exponentielle, d'où une augmentation des coûts et l'apparition de risques réglementaires plus importants, mais aussi la création d'opportunités d'obtenir des informations exploitables à partir d'informations critiques.

Le marché de la mise en réseau définie des données et des logiciels devrait atteindre 88 milliards de dollars d'ici à 2024 ; selon un nouveau rapport de recherche de Global Market Insights, Inc., le DSDN est une technologie réseau émergente dans laquelle le plan de contrôle du réseau est isolé du plan des données et directement programmable. Il modifie les périphériques réseau individuels pour en faire des dispositifs informatiques accessibles, permettant ainsi à l'infrastructure sous-jacente d'être extraite pour les services et applications de réseau, ce qui permet de traiter le réseau comme une entité virtuelle.

Le DSDN permet au réseau d'être un différenciateur concurrentiel pour les entreprises et les opérateurs, et pas seulement un centre de coûts inévitable. Il offre plusieurs avantages, tels qu'une bande passante élevée, des capacités permettant de faire face à la nature dynamique des applications avancées et une réduction de la complexité opérationnelle et de gestion qui augmente sa demande sur le marché.

L'adoption croissante des services d'informatique dans le nuage et de convergence informatique constitue l'un des principaux facteurs de croissance du marché. Au cours des cinq dernières années, on a assisté à une augmentation rapide de l'adoption des services d'informatique dans le nuage. Ses capacités lui permettent de fournir aux entreprises un large éventail de ressources qu'elles peuvent utiliser pour évoluer, organiser et prendre en charge leurs opérations.

L'informatique dans le nuage libère l'infrastructure et les applications sous-jacentes, offrant un niveau de dynamisme qui n'existait pas dans les infrastructures traditionnelles. De plus, à mesure qu'augmente la demande en matière d'informatique dans le nuage, s'accroît la pression sur le réseau pour faire face aux caractères flexible, évolutif et programmable de ce modèle virtualisé. Cela se traduit par de nombreux cas d'utilisation du DSDN et alimentera la demande de solutions de marché DSDN.

L'intégration de Tarmin dans WISeKey perfectionne sa plateforme de cybersécurité verticale sécurisée en y ajoutant quelques éléments critiques tels que :

Une gestion dynamique des données pour l'explosion des magasins de données d'entreprise moyennant une approche de grille convergée massivement évolutive. Un emplacement de sauvegarde évolutif permettant une recherche de contenu de texte intégral, une déduplication distribuée, une restauration en libre-service et une migration dans le nuage. Une plateforme massivement évolutive, haute performance, haute disponibilité et répartie mondialement pour l'archivage des informations d'entreprise. Des solutions de stockage et de gestion de données de nouvelle génération pour développer conjointement la solution WISeBox. WISeBox est un service de nuage géré qui s'intègre à WISeKey Root of Trust (ROT), à PKI et à la plateforme de gestion de données GridBank de Tarmin.

WISeKey utilisera les capacités de recherche et e-découverte (investigation en ligne), les politiques d'audit et de rétention, et les fonctionnalités de cryptage de GridBank associées à l'assistant de signature WISeID pour fournir des solutions de salles de données auditées et des solutions juridiques.

De plus, WISeBox va ajouter des services d'informatique dans le nuage en Suisse en collaboration avec Tarmin, en utilisant des centres de données suisses et des bunkers de montagne situés dans les Alpes suisses pour stocker les données personnelles générées par les utilisateurs et les entreprises. WISeKey est la première société de sécurité électronique au monde à proposer des modèles fiables et une architecture PKI décentralisée. En outre, WISeKey permet de fédérer des écosystèmes de données via une identité numérique unique, d'où la possibilité pour les utilisateurs d'interagir tout en conservant le contrôle de leurs données personnelles.

En raison de nouvelles alternatives en nuage pour le stockage des données personnelles, l'époque des énormes nuages centralisés et des systèmes de métadonnées sans égard pour les données personnelles est révolue. Cette tendance dont WISeKey est le fer de lance incite les utilisateurs et les entreprises à développer des nuages personnels. Les nuages personnels déplacent le centre de gravité vers les utilisateurs, leur permettant de reprendre le contrôle de leurs données personnelles et de tirer parti de centres de données locaux, d'une sécurité accrue et de modèles fiables, et aussi, moyennant des technologies d'identification numérique, de renforcer la fiabilité sans compromettre la neutralité et l'indépendance.

WISeBox est intégré à WISeID, qui comporte un coffre-fort sécurisé pour protéger les informations identifiables personnellement (IIP). La protection des données personnelles est importante pour éviter l'usurpation et le vol d'identité. Toutes les données personnelles enregistrées avec WISeID sont contrôlées, cryptées et protégées par mot de passe, et ne sont jamais communiquées à des tiers.

« Cet investissement stratégique permet aux solutions d'infrastructures définies de données et de logiciels de Tarmin de s'intégrer à la plateforme de cybersécurité de WISeKey, renforçant ainsi l'offre de Tarmin parmi les entreprises clientes de WISeKey et apportant une nouvelle source de revenus aux deux sociétés », a déclaré Carlos Moreira.

« Nous sommes ravis de ce nouvel investissement stratégique de WISeKey et sommes convaincus que nos bases de clientèles combinées recevront les meilleures solutions de cybersécurité avec l'intégration complète de la suite de produits GridBank », a déclaré Shahbaz Ali, PDG de Tarmin.

GridBank a été développé pour répondre aux besoins non satisfaits des organisations gourmandes en données qui rencontrent des difficultés liées à l'accélération de la croissance des données. L'approche révolutionnaire des données de GridBank permet aux entreprises de répondre sans effort aux besoins de performance et d'évolutivité requis pour gérer la croissance massive des données, tout en réduisant considérablement les risques d'entreprise grâce à une infrastructure de gouvernance complète.

GridBank s'intègre à WISeKey QuoVadis MPKI, moyennant le cryptage TLS/SSL. WISeKey atteste de l'authenticité d'une page Web et crypte tous les transferts de données sur Internet. Les certificats S/MIME sont utilisés par les individus pour signer, crypter et authentifier les messages électroniques, ce qui rend les communications par courrier électronique sécurisées et confidentielles. Les utilisateurs ont ainsi l'assurance que leurs communications numériques et leurs contenus sensibles sont transmis aux parties concernées en toute sécurité.

La solution WISeKey ROT gérée sert de référent commun, reconnu par tous les systèmes d'exploitation et toutes les applications pour garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des transactions en ligne. Grâce à la technologie ROT cryptographique intégrée dans un périphérique, les fabricants de produits d'IdO peuvent utiliser des certificats de signature à code et une signature en tant que service basée dans le nuage pour garantir les interactions entre les objets et les personnes.

À propos de Tarmin

Tarmin Inc. est le pionnier des solutions d'infrastructures définies de données, qui permettent de valoriser les données en tant que catalyseur stratégique, en proposant une approche extrêmement évolutive, transparente et unifiée pour une gestion, un stockage, une rétention, une sécurité et une recherche cohérents dans le nuage et les infrastructures de stockage traditionnelles. Tarmin GridBank permet aux entreprises de stocker, contrôler et comprendre la valeur des données en tant qu'actif commercial compétitif, quels que soient leur taille, leur emplacement et leur coût, en unifiant les applications, les informations et les niveaux de stockage dans une seule architecture de gestion intégrée. Veuillez consulter le site www.tarmin.com pour de plus amples informations.

À propos de WISeKey QuoVadis

QuoVadis est le fournisseur de services de WISeKey et est spécialisé dans les services cryptographiques (services PKI gérés) avec des certificats numériques et des signatures électroniques. L'offre comprend des certificats SSL/TLS pour les sites Web, ainsi que des certificats pour l'authentification, le cryptage et la création de signatures numériques. Des plateformes spécialisées pour la signature électronique légale et l'intégration numérique, des solutions logicielles pour les signatures de masse ainsi que des offres sectorielles spécifiques à l'environnement IdO et aux services d'horodatage complètent la gamme de services. Les signatures électroniques QuoVadis sont déjà utilisées dans plus de 75 millions de transactions électroniques chaque année. Les bureaux de QuoVadis sont situés en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Bermudes. http://www.wisekey.com/quovadis/

À propos de WISeKey :

WISeKey (SIX: WIHN; OTCQX: WIKYY) est une société mondiale de cybersécurité qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La racine de confiance (« RoT ») cryptographique de WISeKey, basée en Suisse, permet une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des objets, les chaînes de blocs et l'intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert de référent commun pour assurer l'intégrité des transactions en ligne entre les objets; et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wisekey.com .

Pour recevoir les dernières actualités de WISeKey, veuillez consulter le Coin des investisseurs (Investors Corner) de WISeKey.

Clause de non-responsabilité :Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de WISeKey International Holding Ltd et les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à la date actuelle et décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne constitue pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code des obligations suisse ou d'un prospectus de cotation au sens des règles de cotation du SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s'appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les avantages et les risques encourus. Rien de ce qui est contenu dans les présentes n'est, ou ne saurait être considéré comme une promesse ou une représentation quant à la performance future de WISeKey.

Contacts presse et investisseurs :