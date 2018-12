Wisekey a des visées d'expansion sur le marché chinois

Zurich (awp) - L'entreprise de cybersécurité Wisekey a des visées de rapide expansion sur le marché chinois, selon son fondateur et directeur général Carlos Moreira. Wisekey veut être un leader des fournisseurs de semi-conducteurs et de services pour l'internet des objets et le blockchain, a déclaré le patron durant une réunion à Shenzhen.

Dans un communiqué diffusé durant le week-end, Wisekey rappelle qu'il produit déjà son "WisePhone" à Shenzhen et qu'il a signé divers accords commerciaux avec des sociétés chinoises. L'Empire du Milieu est actuellement un des plus gros marchés au monde pour l'internet des objets (IoT).

