Wisekey boucle 2019 sur un bénéfice grâce à un désinvestissement

Zurich (awp) - L'entreprise zougoise de cybersécurité Wisekey, a vu son chiffre d'affaires reculer nettement en 2019. Grâce à un gain lié à une cession, elle a bouclé l'exercice sur un bénéfice net, a-t-elle indiqué mardi soir.

Le chiffre d'affaires a baissé à 24,6 (53,7) millions de dollars. Ce chiffre a été impacté par la vente des affaires SSL/TLS PKI. Cette opération a été effectuée pour 45 millions de dollars en janvier 2019 et l'acheteur est l'américaine DigiCert.

Le résultat brut a chuté à 10,6 millions de dollars. Les charges ont simultanément augmenté de près de 30 millions, si bien que l'entreprise a affiché une perte opérationnelle de 20,5 millions.

Après une perte de 16,3 millions de dollars en 2018, Wisekey a bouclé l'exercice écoulé avec un bénéfice net de 7,5 millions de dollars, grâce à la cession des activités SSL/TLS PKI. Cette opération a permis de réaliser un gain de 31,1 millions.

Pour 2020, Wisekey parle d'investissements importants dans les affaires de cybersécurité des objets (IoT) mais ne fait pas de prévision concrète. Elle laisse entrevoir a conclusion d'une coentreprise à Hong Kong et continue de travailler à se focaliser sur des recettes récurrentes et à haute valeur ajoutée et sur l'augmentation des marges.

ra/rp