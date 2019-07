Zurich (awp) - Le spécialiste genevois de la cybersécurité et de l'internet des objets Wisekey a conclu un partenariat, via sa filiale Wisecoin, avec le chinois New Mingwah Blockchain Technology. L'objectif est de renforcer la sécurité des transactions en cryptodevises.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés dans le communiqué publié lundi.

