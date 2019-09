Wisekey dans le vert au 1er semestre grâce à la cession d'activités

Zurich (awp) - Le spécialiste zougois de cybersécurité Wisekey a réalisé un bénéfice au 1er semestre grâce à la cession d'activités. Le résultat se monte à 21,8 millions de dollars, après une perte de 10,7 millions un an auparavant.

La vente des activités de certificats de sécurité pour sites internet et applications (Quo Vadis SSL/TLS et PKI) explique ce résultat positif, a précisé la société mardi soir. Cette vente avait été annoncée en janvier dernier et a fait entrer 31,1 millions dans les caisses de l'entreprise.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a diminué à 12,5 (16,6) millions de dollars et la perte d'exploitation s'est aggravée à 7,9 (4,6) millions.

La situation financière de l'entreprise est meilleure grâce à la vente mentionnée. Au 30 juin, Wisekey disposait de 23,2 millions de dollars de liquidités, contre 9,8 millions à fin 2018. $

rw/rp