Wisekey essuie une perte nette de 11,8 millions de dollars au 1er semestre

Zurich (awp) - Le fournisseur de solutions de cybersécurité Wisekey s'est enfoncé dans les chiffres rouges sur les six premiers mois, malgré une augmentation de ses recettes. La perte nette a atteint 11,8 millions de dollars, contre 7,3 millions un an plus tôt, a indiqué jeudi soir la société.

Le bénéfice brut a progressé de 53,6% à 12,9 millions tandis que la marge afférente est passée de 44% à 50%.

Les ventes ont bondi de 35% à 25,9 millions grâce aux segments Internet des objets et Semi-conducteurs. La société est parvenue à convaincre de nouveaux clients, précise-t-elle dans son communiqué.

De nouveaux accords ont été conclus dans les secteurs des voitures intelligentes, de la pharma et des nouvelles technologies financières. Par ailleurs, la société a poursuivi ses investissements dans la sécurité de l'Internet des objets en nouant des partenariats.

Pour le directeur financier (CFO) Peter Ward, les résultats illustrent "les avantages des efforts d'intégration" et les "synergies qui auront un impact favorable sur les marges".

Wisekey table sur des ventes de 60 millions pour 2018, dont 5 millions pour Wisecoin, qui doit être lancé avant la fin de l'année. Cette cryptomonnaie doit être utilisée comme une méthode d'identification et comme moyen de paiement entre des objets connectés et des véhicules automobiles, permettant de régler l'approvisionnement en électricité ou en carburant, ainsi que les frais de stationnement.

ol/